به گزارش خبرگزاری مهر، بیماریهای تخریب نورونی مثل آلزایمر و پارکینسون اغلب ارتباط مستقیمی با خواب دارند. اکنون محققان مدرسه پزشکی دانشگاه واشنگتن درتازه ترین بررسیهای خود فرضیه ارتباط بی خوابی با بروز زودهنگام آلزایمر را تائید کردند.

این محققان در ابتدا گروهی از موشهای اصلاح ژنتیکی را ایجاد کردند که در آنها بیماری آلزایمر توسعه داده شده بود. سپس با استفاده از تکنیکی به نام "میکرودیالیز زنده" برای کنترل سطوح پروتئین "بتا آمیلوئید" حاضر در مغز این موشها استفاده کردند.

در این آزمایش مشخص شد که سطوح پروتئین بتا آمیلوئید در عملکرد فازهای مختلف خواب و بیداری تغییر می کند و کشف شد که این سطوح در شبها و زمانی که موشها مدت زمان بیشتری بیدار می مانند افزایش می یابد و روزها زمانی که موشها مدت زمان بیشتری می خوابند کاهش می یابد.

براساس گزارش ساینس اکسپرس، در تحقیقات جداگانه ای محققان سطوح این پروتئین را در مایع مغزی نخاعی انسان اندازه گیری کردند و نشان دادند که سطح پروتئین بتا آمیلوئید کلا در طول بیداری بالا و در طول خواب پایین می آید.

این دانشمندان برای تائید ارتباط میان خواب و این سطوح این پروتئین در موشها از تکنیکهای الکتروآنسوفالوگرافی استفاده کردند و دریافتند که بی خوابی می تواند این پروتئین را به میزان 25 درصد افزایش دهد.

این پژوهشگران همچنین نشان دادند که پروتئین "اورکسین" که در مکانیزمهای تنظیم چرخه خواب و بیداری شرکت دارد مستقیما در افزایش پلاکهای عامل بروز آلزایمز ارتباط دارد.

این دانشمندان امیداورند از پروتئین اورکسین و ترکیبات آن بتوانند به عنوان یک هدف درمانی جدید در معالجه آلزایمر استفاده کنند.