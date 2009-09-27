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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۱

نوری:

سازمانهای مردم نهاد گلستان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند

سازمانهای مردم نهاد گلستان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان گفت: از توان سازمانهای مردم نهاد در امور مختلف در استان باید بیشتر بهره گیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتح الله نوری صبح یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان افزود: بهره گیری از توان سازمانهای مردم نهاد مفید و مثبت بوده و کمکها و تشویق به امر ازدواج و کمکهای بلاعوض می تواند راهگشا بسیاری از مشکلات باشد.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه های جامعه امروز کاهش سرمایه های اجتماعی یعنی جوانان است و مقوله ازدواج یکی از این موضوعات است.

وی خاطرنشان کرد: پرداختن به تحکیم بنیان خانواده و اثرات والدین در جامعه نیز از دیگر مباحث مهم و ضروری است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با بیان اینکه برای حل مشکلات ازدواج جوانان، استفاده از کارشناسان مجرب می تواند کارساز باشد، تاکید کرد: سعی شود که در بحث آموزش مبانی علمی، اعتقادی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد.
 
نوری خاطرنشان کرد: اصلاح برخی قوانین می تواند به جوانان در این امر کمک کند همچنین توجیه جامعه اعم از جوانان و خانواده ها باید مدنظر باشد.

وی تأکید کرد: بیان هنجارها از جانب سازمانهای مرتبط در جامعه، شناخت لازم را برای مردم در پی خواهد داشت.

کد مطلب 953501

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