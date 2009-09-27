سازمانهای مردم نهاد گلستان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتح الله نوری صبح یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان افزود: بهره گیری از توان سازمانهای مردم نهاد مفید و مثبت بوده و کمکها و تشویق به امر ازدواج و کمکهای بلاعوض می تواند راهگشا بسیاری از مشکلات باشد.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه های جامعه امروز کاهش سرمایه های اجتماعی یعنی جوانان است و مقوله ازدواج یکی از این موضوعات است.

وی خاطرنشان کرد: پرداختن به تحکیم بنیان خانواده و اثرات والدین در جامعه نیز از دیگر مباحث مهم و ضروری است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با بیان اینکه برای حل مشکلات ازدواج جوانان، استفاده از کارشناسان مجرب می تواند کارساز باشد، تاکید کرد: سعی شود که در بحث آموزش مبانی علمی، اعتقادی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد.



نوری خاطرنشان کرد: اصلاح برخی قوانین می تواند به جوانان در این امر کمک کند همچنین توجیه جامعه اعم از جوانان و خانواده ها باید مدنظر باشد.

وی تأکید کرد: بیان هنجارها از جانب سازمانهای مرتبط در جامعه، شناخت لازم را برای مردم در پی خواهد داشت.