کسری 200 میلیون مترمکعبی گاز

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی در آغاز به کار سومین همایش صنعت گاز ایران در تهران با بیان اینکه تراز تجاری گاز کشور با وجود افزایش ظرفیتهای تولید کماکان منفی است، گفت: برای دستیابی به اهداف اسناد بالادستی صنعت گاز باید نقاط ضعف و قوت این صنعت کشور شناسایی شود.

وی با اشاره به وجود نزدیک به 29 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی در ایران، بیان کرد: هم اکنون ایران با در اختیار داشتن این میزان ذخیره گازی دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در دنیا است.

این عضو کابینه دولت دهم با اشاره به اینکه ایران در زمینه مصرف گاز سومین کشور پرمصرف گاز دنیا به شمار می رود، تصریح کرد: برهمین اساس، باید مدیریت مصرف در اولویت اصلی قرار بگیرد.

این مقام مسئول با پیش بینی اینکه آینده و چشم انداز صنعت گاز ایران پر رونق خواهد بود، بیان کرد: گاز طبیعی سوختی است که در سالهای آینده به شدت مورد استقبال مصرف کنندگان و متقاضیان جهانی قرار می گیرد.

وی با اشاره به افزایش قیمتهای بالای استخراج نفت خام و اهمیت رعایت محیط زیست و ارزان بودن کشف و استخراج گاز طبیعی، تبیین کرد: اینها از مهمترین مزیتهای افزایش تقاضا و مصرف گاز طبیعی در سالهای آینده خواهد بود.

میرکاظمی با اشاره به وجود برخی از نقاض ضعف و کاستی هایی در صنعت گاز ایران، یادآور شد: هم اکنون در زمان پیک مصرف میزان کسری گاز طبیعی کشور به بیش از 200 میلیون متر مکعب افزایش می یابد.

وی افزود: به دلیل سیاستهای حمایتی در تمام حوزه ها و نوع این حمایتها اسراف در کشور و به ویژه در مصرف گاز طبیعی به شدت رایج شده است.

وزیر نفت با اشاره به فرهنگ سازیهای نامناسب صورت گرفته برای جلوگیری از رشد مصرف گاز در ایران، گفت: مقایسه شدت مصرف انرژی در ایران با سایر کشورهای جهان نشان می دهد که شدت مصرف انرژی در ایران بیش از 4 برابر متوسط جهانی و 14 برابر ژاپن است.

میرکاظمی اظهار داشت: مصرف انرژی در تمام حوزه های صنعتی بسیار بیشتر از متوسط جهانی بوده به طوری که مصرف انرژی در صنایع شیشه 85 درصد، در صنایع لاستیک 64 درصد، در صنایع غذایی 80 درصد و در لوازم خانگی 70 درصد بوده که این میزان مصرف بیش از متوسط مصرف جهانی است.

وی با بیان اینکه باید برای حل مشکل جدی مصرف انرژی در کشور سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی به صورت همزمان پیگیری شود، بیان کرد: در شش ماهه نخست امسال رشد مصرف گاز طبیعی حدود 30 درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

این مقام مسئول در تشریح برخی از اولویتهای صنعت نفت و گاز کشور نیز توضیح داد: طرح جامع انرژی باید برای ساماندهی هر چه بیشتر به وضعیت نفت و گاز تبیین و اجرایی شود.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه ضمن تلاش برای بهره برداری بیشتر از مخازن باید مدیریت مصرف نیز به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار بگیرد تبیین کرد: در این رابطه اجرای مقررات 19 ساختمان و کاهش مصرف سوخت در خودروها باید در اولویت قرار بگیرد.

میرکاظمی با اشاره به ضرورت تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز در بخش گاز کشور، بیان کرد: در حال حاضر 19 میلیارد دلار پروژه نیمه تمام در صنعت گاز وجود دارد که تنها 3 میلیارد دلار بودجه برای تکمیل آنها در نظر گرفته شده است.