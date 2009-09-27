فضای سبز شمال شرق تهران 25 هزار مترمربع توسعه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 4 با اعلام این خبر به اقدامات این حوزه در نیمه نخست سال جاری شاره کرد و گفت: مناسب سازی و زیباسازی فضای بیرونی و داخی مدارس و پستهای برق محدوده منطقه از جمله اقداماتی بود که در سه ماهه دوم سال جاری با کیفیت بسیار مطلوب اجرا و به پایان رسید.

مجید نوربخش افزود: در این راستا 7000 مترمربع از دیوارهای مدارس و 6000 هزار متر مربع نیز از دیوار پستهای برق رنگ آمیزی و مناسب سازی شدند.

وی به توسعه سرانه های ورزشی در بوستانهای منطقه اشاره کرد و گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 120 عدد میز پینگ پنگ و 30 عدد ست کامل ورزشی بدنسازی در بوستانها نصب و به بهره برداری عموم رسیده است.

نوربخش افزود: با توجه به کمبود ایستگاههای آتش نشانی در منطقه 4، تعداد دو ایستگاه یکی در محله خاک سفید که با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است و ایستگاه دیگر نیز در محله پاسداران و در مرحله آغاز عملیات گود برداری قرار دارد.

وی در ادامه به احداث دو بازار روز میوه و تره بار و فراورده های کشاورزی و دامی در منطقه اشاره کرد و گفت: به منظور رفاه حال شهروندان ساکن در محلات تهرانپارس غربی و کالا، دو قطعه زمین به سازمان میادین میوه و تره بار جهت احداث بازار فراورده های کشاورزی و دامی در این دو محله تحویل شده است.

نوربخش با اشاره به اقدامات اداره بازیافت منطقه طی 6 ماهه نخست سال جاری گفت: آموزش 26 هزار خانوار محدوده منطقه و تجهیز محلات به کانکسهای بازیافت که از 20 کانکس 14 دستگاه آن فعال و 6 دستگاه نیز در مرحله تجهیز قرار دارند و به زودی تمامی 20 کانکس آماده دریافت پسماندهای خشک از شهروندان خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری 25 هزار مترمربع فضای سبز در بزرگراه شهید بابایی و رمپ و لوپ های مقابل دانشگاه امام حسین (ع) احداث شده است.