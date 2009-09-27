نهایی شدن نقشه جامع علمی کشور/ تهیه نقشه جامع سلامت

دکتر باقر لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تدوین نقشه جامع علمی کشور مراحل نهایی خود را طی می کند. کمیته پیگیری نیز زیر نظر دکتر مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال نهایی شدن است و هر هفته جلساتی برای نهایی شدن آن دارند و به زودی نهایی شود.

وی با اشاره به تدوین نقشه جامع علمی در حوزه سلامت گفت: کار تدوین این نقشه از حدود دو سال پیش شروع شد و به تازگی به اتمام رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین از تدوین نقشه جامع برای دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: نقشه جامع دانشگاه طراحی شده که کلیات آن مورد تایید هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته است.

لاریجانی یادآور شد: نقشه جامع دانشگاه در ماههای آتی پس از بازبینی نهایی می شود.