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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۸

در سال تحصیلی جدید؛

ظرفیت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 10 درصد افزایش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در سال تحصیلی جدید ظرفیت پذیرش دانشجویی این دانشگاه 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

غلامحسین شیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند تعداد دانشجویان تازه وارد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را 309 نفر اعلام کرد و گفت: هم اکنون در این دانشگاه بالغ بر هزار و 400 دانشجو در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و دکتری مشغول به تحصیل هستند.

وی عنوان کرد: از تعداد 309 دانشجوی تازه وارد 55 نفر در مقطع دکتری عمومی رشته پزشکی، 214 نفر در مقطع کارشناسی رشته های پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، هوشبری، اتاق عمل و 40 نفر در مقاطع کاردانی بهداشت محیط و حرفه ای این دانشگاه پذیرفته شده اند.

شیروانی ادامه داد: در حال حاضر تعداد دانشجویان کاردانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 300 نفر، کارشناسی 700 نفر و 400 دانشجوی دکتری عمومی پزشکی است.

این مسئول از پذیرش کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط برای نخستین بار در بیرجند خبر داد و گفت: همچنین در رشته اتاق عمل 22 نفر در فردوس و در کارشناسی پرستاری 39 دانشجو در قاین برای نخستین بار پذیرش شده اند.

مدیر آموزش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور شد: ثبت نام از 55 نفر پذیرفته شده در مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رشته های هوشبری اتاق عمل و بهداشت محیط از چهارم مهرماه جاری آغاز شده است.

کد مطلب 953537

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