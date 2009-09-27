به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اولیه قرار بود امروز (یکشنبه) تیم ملی والیبال کشورمان دیدارهای خود در مسابقات قهرمانی آسیا را آغاز کند اما به توجه به مشکلات ناشی از بارندگی شدید در فیلیپین و بر اساس برنامه جدید ارائه شده از سوی کمیته برگزار کننده رقابت‌ها تیم ایران فردا برای اولین بار در جام پانزدهم به میدان خواهد رفت تا مقابل سریلانکا صف‎‌آرایی کند.

دیدار دو تیم ایران و سریلانکا ساعت 14 (به وقت محلی) برگزار می‎‌شود.

بازیکنان تیم ملی والیبال کشورمان که به دلیل بیماری روز سختی را پشت سر گذاشتند امروز یک جلسه تمرینی انجام دادند تا آماده برگزاری دیدار مقابل سریلانکا شوند.

امیر خوش‎خبر سرپرست تیم ملی والیبال کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وضعیت عمومی بازیکنان مساعد است هرچند که به خاطر بیماری از آمادگی موردنیاز اندکی فاصله گرفته‎اند. با این وجود آماده هستند که بازی‎های خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به شرایط جوی در مانیل یادآور شد: هوای شهر مانیل همچنان ابری و گهگاه بارانی است. البته از شدت باران کاسته شده است اما برخی از مشکلات دیروز همچنان باقی است. طوریکه امروز بعضی از تیم‎ها جلسه تمرینی خود را در محوطه هتل برگزار کردند. اما خوشبختانه ما توانستیم در یک از سالن ها تمرین کنیم.