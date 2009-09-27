شورای امنیت "جنایات جنگی" در غزه را بررسی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت،"رجب طیب اردوغان" روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک گفت: گناهگاران این فاجعه انسانی باید مشخص شوند و شورای امنیت باید تحریمهای جدی و بیشتری را علیه متهمان این جنایات اعمال کند.

وی افزود: ما خواهان آغاز گفتگوها درباره گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در خصوص جنایات جنگی در غزه و متهمان اصلی این واقعه هستیم.

در گزارش هفته گذشته کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درباره وقایع جنگ غزه آمده است که ارتش رژیم صهیونیستی و مبارزان فلسطینی مرتکب جنایات جنگی علیه بشریت در غزه شدند.

بر اساس این گزارش ترکیه در ماه ژانویه به عنوان عضو موقت شورای امنیت در آمد و تا پایان سال 2010 دارای یک کرسی در این مجمع است.

یدیعوت آحارونوت در ادامه نوشت: درخواست اردوغان برای بررسی جنایات جنگی غزه با مخالفت مقامات آمریکایی همراه شد که اعلام کردند: گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل باید توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بررسی شود نه شورای امنیت.

در گزارش 547 صفحه ای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درباره جنگ 22 روزه در نوار غزه، ارتکاب جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی به اثبات رسیده است.

در این گزارش با اشاره به اینکه در جنگ غزه 1400 فلسطینی که اکثر آنان غیر نظامی بوده اند، جان خود را از دست داده اند، آمده است: تلفات اسرائیل در این جنگ کشته شدن 3 غیر نظامی و 10 نیروی ارتش بوده است.