اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سیدجواد موسوی سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی از اعلام اسامی بازیکنان تیم تا روز سه شنبه خبر داد و گفت: بازیکنان خوبی جذب تیم کرده ایم و ماشین سازی در فصل آتی رقابتهای لیگ دو، قدرت خود را به نمایش خواهد گذاشت.

وی اضافه کرد: با دو دروازه بان که یکی از آنها اهل جمهوری آذربایجان است، مذاکراتی برای تقویت سنگر تیم انجام داده ایم و در صورت حائز شرایط بودن، یکی از آنها جذب تیم می شود.

موسوی گفت: برای ترمیم خط میانی و حمله تیم نیز با چند بازیکن مذاکراتی را انجام داده ایم و با جذب بهترینهای آنان، ضعف تیم در این خطوط را از بین خواهیم برد.

وی گفت: بازیکنان تیم در این فصل بدون توجه به حضور در لیگ دسته اول یا دسته دوم، قدرت فوتبال تبریز را به نمایش خواهند گذاشت.

موسوی در خصوص ترکیب تیم در رقابتها افزود: بازیکنان تیم از بهترینهای تبریز انتخاب شده اند و چند بازیکن خارجی و چند بازیکن از دیگر شهرها نیز در ترکیب تیم گنجانده شده تا مشکلاتی که در فصلهای گذشته بر اثر کم تجربگی بازیکنان بوجود آمده بود و عامل اصلی در هدر رفتن موقعیتهای طلایی گل بود، دوباره تکرار نشود.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در رقابتهای آتی لیگ، با حمایت مالی صاحب جدید باشگاه شهرام دبیری مدیرعامل باشگاه دبیری تبریز به میدان می رود.

آذربایجان شرقی نائب قهرمان رقابتهای شنای آبهای آزاد کشور

رقابتهای شنا در آبهای آزاد قهرمانی کشور، با نائب قهرمانی تیم آذربایجان شرقی در رده سنی بزرگسالان در بندرترکمن استان گلستان به پایان رسید.

در این دوره از رقابتها 38 شناگر در دو رده سنی جوانان (زیر 17 سال) و بزرگسالان (بالای 17 سال) از 12 استان کشور شرکت داشتند.

این شناگران به مسافت پنج کیلومتر در مسیر بندرترکمن به جزیره آشوراده و بالعکس با هم به رقابت پرداختند.

در این رقابتها پس از تیم اصفهان که در هر دو رده سنی جوانان و بزرگسالان مقام نخست تیمی را کسب کرد، تیمهای گیلان و تهران در رده سنی جوانان به ترتیب دوم و سوم شدند.

همچنین در رده سنی بزرگسالان تیم های آذربایجان شرقی، گیلان و گلستان به ترتیب در مکانهای دوم تا چهارم پس از تیم اصفهان قرار گرفتند.

تبریز آماده میزبانی رقابتهای بین المللی کیک بوکسینگ جام ولایت

برای اولین بار در آذربایجان شرقی رقابتهای بین المللی کیک بوکسینگ به میزبانی هیئت ورزشهای رزمی استان در شهر تبریز برگزار خواهد شد.

مجتبی امین سرندی رئیس هیئت ورزشهای رزمی آذربایجان شرقی تاکید کرد: تا بدین لحظه سه تیم خارجی ترکیه، افغانستان و جمهوری آذربایجان برای حضور در این دوره از رقابتها اعلام آمادگی کرده اند که با حضور سه تیم آذربایجان شرقی، تیم ملی الف و تیم ملی ب تعداد تیمها به شش تیم ارتقاء خواهد یافت.

این دوره از رقابتها در سالن شهید صمد اقدمی تبریز از 10 مهر ماه از ساعت 9 صبح برگزار و ورزشکاران در رده سنی بزرگسالان در 11 وزن رشته های لوکیک و فول کنتاکت با هم به رقابت خواهند پرداخت.

برگزاری مسابقه دوچرخه سواری در هریس

به مناسبت هفته دفاع مقدس مسابقه بزرگ دوچرخه سواری با حضور بزرگان دوچرخه سواری آذربایجان شرقی در هریس برگزار شد.

در این رقابت فشرده که به مسافت 25 کیلومتر در مسیری سربالایی و دوشوار با حضور 80 رکابزن در دو رده بزرگسالان و جوانان برگزار شد.

در این رقابت در رده سنی بزرگسالان رامین مهربانی به مقام قهرمانی دست یافت و سعید نوید فر به مدال نقره دست یافت و ابراهیم جوانی به مدال برنز قناعت کرد و در رده سنی جوانان مسعود اول شد.

این رقابت توسط اداره تربیت بدنی شهرستان هریس و هیئت دوچرخه سواری استان برگزار و در پایان به نفرات برتر جایزه نقدی اهدا شد.