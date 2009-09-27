به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که به امضا "فرناندو فرناندرز"، مدیر کمیته روابط بین الملل کنفدراسیون فوتسال برزیل رسیده، آمده است:

« رئیس عزیز، عباس ترابیان

علاقمندم از این فرصت استفاده کرده و از شما تشکری بزرگ بنمایم بخاطر محبت و میزبانی که در حق همه ما در ایران داشتید. از زمان ورود تا وقت خروج از ایران ما احساس می کردیم که در کشور خود بسر می بریم. مسابقات ما در ایران بسیار جدی، در سطحی بسیار بالا بین دو قطب و ابرقدرت فوتسال جهان در حالیکه فاصله فنی دو تیم بسیار کم بود، انجام پذیرفت. ما امیدواریم بتوانیم حداقل الطاف شما در حق ما را در برزیل جبران کنیم. بنده از طرف رئیس، کارکنان و بازیکنان کنفدراسیون فوتسال برزیل آرزوی سلامتی برای شما دارم.»

تیم ملی فوتسال برزیل هفته گذشته با سفر به ایران سه دیدار دوستانه با تیم های ملی بزرگسالان و امید ایران برگزار کرد که در هر سه دیدار به پیروزی رسید.