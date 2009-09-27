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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

آشتیانی در مراسم معارفه:

نظم و انضباط مدیریتی مغفول مانده است/ باید کارهای بزرگی انجام دهم

نظم و انضباط مدیریتی مغفول مانده است/ باید کارهای بزرگی انجام دهم

امیر رضا واعظی آشتیانی با اشاره به اینکه ورزش کشور 5 برابر بعضی وزارتخانه ها وسعت دارد،گفت: در چنین فضایی قائم مقام سازمان تربیت بدنی باید کارهای بزرگی برای ورزش انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام سازمان تربیت بدنی عصر  شنبه در مراسم معارفه اش ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به گستردگی کار در ورزش، رئیس سازمان تربیت بدنی باید فرصت لازم را برای برنامه ریزی کلان داشته باشد و نباید همه راههای کوچک و بزرگ ورزش به رییس سازمان تربیت بدنی ختم شود. خوشبختانه دکتر سعیدلو تقسیم کار مشخص و ضابطه مند را از جمله محورهای کاری خود قرار داده است و من هم خواهم کوشید از این امانتی که به دستم سپرده شده در چهارچوب اختیارات ابلاغی، بهترین عملکرد را داشته باشم.

آشتیانی تصریح کرد: در مدیریت، برنامه‌ریزی حرف اول را می زند و عوامل اجرایی، قابلیت آنها و نظارات بر کارشان در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرند. نکته ظریفی که در مسایل جاری مغفول مانده نظم و انضباط است که باید به دقت آن را عملی کرد. چرا که ما از دنیای پیشرفته و توسعه یافته هیچ کم نداریم، الا اینکه بعضا به مساله نظم و انضباط اهمیت لازم را قائل نمی شویم.

واعظی آشتیانی با اشاره به سوابق ورزشی خود در فدراسیون دوچرخه وساری و باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: بی شک فصل الخطاب ورزش رئیس سازمان تربیت بدنی است که امیدوارم در مسوولیت جدید بتوانم خدمات خوبی به ورزش کشور ارائه دهم.

کد مطلب 953570

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