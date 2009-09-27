نظم و انضباط مدیریتی مغفول مانده است/ باید کارهای بزرگی انجام دهم

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام سازمان تربیت بدنی عصر شنبه در مراسم معارفه اش ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به گستردگی کار در ورزش، رئیس سازمان تربیت بدنی باید فرصت لازم را برای برنامه ریزی کلان داشته باشد و نباید همه راههای کوچک و بزرگ ورزش به رییس سازمان تربیت بدنی ختم شود. خوشبختانه دکتر سعیدلو تقسیم کار مشخص و ضابطه مند را از جمله محورهای کاری خود قرار داده است و من هم خواهم کوشید از این امانتی که به دستم سپرده شده در چهارچوب اختیارات ابلاغی، بهترین عملکرد را داشته باشم.

آشتیانی تصریح کرد: در مدیریت، برنامه‌ریزی حرف اول را می زند و عوامل اجرایی، قابلیت آنها و نظارات بر کارشان در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرند. نکته ظریفی که در مسایل جاری مغفول مانده نظم و انضباط است که باید به دقت آن را عملی کرد. چرا که ما از دنیای پیشرفته و توسعه یافته هیچ کم نداریم، الا اینکه بعضا به مساله نظم و انضباط اهمیت لازم را قائل نمی شویم.

واعظی آشتیانی با اشاره به سوابق ورزشی خود در فدراسیون دوچرخه وساری و باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: بی شک فصل الخطاب ورزش رئیس سازمان تربیت بدنی است که امیدوارم در مسوولیت جدید بتوانم خدمات خوبی به ورزش کشور ارائه دهم.