به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به بررسی اصلاح ماده 117 تنفیذی قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 36 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 پرداختند و آن را تصویب کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح شد.

بر اساس ماده اصلاحی، به منظور تنظیم خط مشی های صادرات کشور و تعیین کمک ها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجرای سیاست های مصوب برنامه سوم، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول وی تشکیل می شود. همچنین اعضای این شورای عالی شامل وزیران بازرگانی، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن، رئیس کل بانک مرکزی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات و روسای مرکزی توسعه صادرات، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون خواهد بود.

بر طبق این مصوبه، دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در وزارت بازرگانی مستقر بود پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیئت وزیران و در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای تمامی وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم الاجرا خواهد بود.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و کشاورزی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی شرکت خواهند کرد.