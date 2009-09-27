رزمایش دفاعی ـ موشکی پیامبر اعظم(ص) 4 با موفقیت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز توان رزمی خود را در رزمایش دفاعی ـ موشکی پیامبر اعظم(ص) 4 یک بار دیگر به نمایش گذاشت واقتدار موشکی خود به رخ جهانیان کشید

پیش از این سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: نمایش عزم و اراده ملت بزرگ ایران در دفاع از ارزش ها و آرمان های انقلابی و ملی خود و نیز ارزیابی توسعه های تکنیکی و قابلیت های تاکتیکی که اخیراً در سیستم های موشک های زمین به زمین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایجاد شده است از مهمترین اهداف این رزمایش خواهد بود.

وی افزود: در این رزمایش چند مرحله ای پرتاب های همزمان تعدادی از موشک ها را به اهداف فرضی از پیش تعیین شده و همچنین پرتاب های متوالی غیر همزمان را برای تمرین و مدیریت دفاع بازدارنده طولانی مدت به مرحله اجرا خواهیم گذاشت.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.