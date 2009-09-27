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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۷

صبح امروز ؛

رزمایش دفاعی ـ موشکی پیامبر اعظم(ص) 4 با موفقیت برگزار شد

رزمایش دفاعی ـ موشکی پیامبر اعظم(ص) 4 با موفقیت برگزار شد

رزمایش دفاعی ـ موشکی پیامبر اعظم(ص) 4، صبح امروز با حضور فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز توان رزمی خود را در رزمایش دفاعی ـ موشکی پیامبر اعظم(ص) 4 یک بار دیگر به نمایش گذاشت واقتدار موشکی خود به رخ جهانیان کشید

پیش از این سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: نمایش عزم و اراده ملت بزرگ ایران در دفاع از ارزش ها و آرمان های انقلابی و ملی خود و نیز ارزیابی توسعه های تکنیکی و قابلیت های تاکتیکی که اخیراً در سیستم های موشک های زمین به زمین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایجاد شده است از مهمترین اهداف این رزمایش خواهد بود.

وی افزود: در این رزمایش چند مرحله ای پرتاب های همزمان تعدادی از موشک ها را به اهداف فرضی از پیش تعیین شده و همچنین پرتاب های متوالی غیر همزمان را برای تمرین و مدیریت دفاع بازدارنده طولانی مدت به مرحله اجرا خواهیم گذاشت.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

کد مطلب 953580

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