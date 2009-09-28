اجرای طرح جدید نحوه توقیف و ترخیص وسایل نقلیه در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ مهدی پورپیغمبر شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این طرح به منظور اعمال روش یکسان در برخورد قانونی با انواع تخلفات و جرائم رانندگی و استفاده صحیح از ملزومات قانونی در توقیف یا جلوگیری از حرکت و ترخیص وسایل نقلیه انجام می گیرد.

وی یادآور شد: این طرح در راستای رعایت کامل حقوق شهروندی و جلوگیری از نارضایتی شهروندان و مسئولان و رفع چالش ها و ناهنجاری های موجود با رویکرد استفاده صحیح از موازین و مبانی قانونی در برخورد با جرائم و تخلفات رانندگی در سطح استان به خصوص کلانشهر تبریز به صورت هدفمند و قانونمند اجرا می شود.

پورپیغمبر در تشریح این طرح گفت: استفاده صحیح از حداکثر ظرفیتهای قانونی موجود برای ارتقای انضباط ترافیکی در معابر در شهرهای بزرگ استان به ویژه کلانشهر تبریز و جلوگیری کامل از اعمال اقدامات سلیقه ای در امر توقیف، ممانعت از حرکت وسایل نقلیه به عنوان تدابیر کلی اتخاذ شده است.

وی به تدابیر عملیاتی موارد توقیف وسایل نقلیه اشاره و تصریح کرد: به دستور قضایی، هرگونه حرکات نمایشی با خودرو مانند دورزدن درجا، لایی کشی و حرکات آکروباتیک در سطح راه ها و خیابان ها، حرکت موتورسیکلت سواران در پیاده روها، حرکت موتورسیکلت سواران در جهت خلاف مسیر مجاز، ایجاد آلودگی صوتی توسط موتورسواران، عبور موتورسیکلت سواران از چراغ قرمز، توقف طولانی در محل هایی که موجب بروز خطر و انسداد راه می شود، توقف طولانی دوبله که باعث اخلال در عبور و مرور و انسداد راه می شود، توقف طولانی در حریم تقاطع ها که باعث اخلال در عبور و مرور و انسداد راه می شود، وسایل نقلیه فاقد پلاک یا استفاده از پلاک غیرمجاز و تقلبی و نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر از تدابیر عملیاتی موارد توقیف وسایل نقلیه محسوب می شوند.

سرهنگ پورپیغمبر درباره نحوه توقیف وسایل نقلیه نیز اظهار داشت: محل هایی که توقف خودرو منجر به سد معبر و اخلال در ترافیک می شود در صورتیکه راننده آن به هنگام صدور جریمه در محل حضور یابد و خود حاضر به رفع سد معبر باشد خورو به پارکینگ منتقل نشده ولی در صورت توقف طولانی که منجر به اخلال در ترافیک محل گردد وسیله نقلیه به پارکینگ انتقال می یابد.

به گفته وی، توقیف وسایل نقلیه در موارد پنجگانه شامل دستور قضائی، نداشتن بیمه شخص ثالث، انجام حرکات آکروباتیک و نمایشی در رانندگی، پلاک تقلبی و تخلفات مربوط به موتورسواران صرفاً توسط افسران پایور دارای مدرک کارشناسی انجام خواهد شد.

این مقام پلیس راهور در تبریز یادآور شد: به منظور جلوگیری از وارد شدن خسارت به وسایل نقلیه توقیفی در حین بارگیری و انتقال و استقرار در پارکینگ با نظارت و کنترل افسران پایور توقیف کننده صورت خواهد گرفت.

سرهنگ پور پیغمبر در مورد ضوابط و شرایط ترخیص خودروهای متوقف شده نیز گفت: اخذ تصویر سند یا شناسنامه مالکیت خودرو، اخذ تصویر شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه مالک خودرو، اخذ گواهی عدم خلافی، کنترل سایر مدارک موردنیاز شامل بیمه نامه شخص ثالث، برگ معاینه فنی، عوارض سالیانه شهرداری بدون اخذ تصویر آن ها مدارک مورد نیاز برای ترخیص خودروهای توقیفی می باشد و ترخیص وسایل نقلیه ای که در رابطه با تصادف خسارتی به پارکینگ منتقل می شوند از طریق ذیربط تنها با احراز مالکیت بدون درخواست یا اخذ هرگونه مدارک اضافی صورت خواهد گرفت.