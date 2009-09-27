به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که از27 شهریور در سینماهای تهران و شهرستان‌ها روی پرده رفته، تا امروز 280 میلیون تومان در تهران فروش داشته است.

"بی‌پولی" در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد. پیش بینی می‌شود این فیلم یکی از آثار پرفروش در شش ماهه دوم سال باشد.

بهرام رادان، لیلا حاتمی، حبیب رضایی، امیر جعفری، سیامک انصاری، بابک حمیدیان، نادر فلاح، رضا رشیدپور، سوسن مقصودلو، جلال پیشوائیان، افشین سنگچاپ و فرهاد شریفی در "بی‌پولی" بازی کرده‌اند. فیلمنامه را نعمت‌الله و هادی مقدم‌دوست نوشته‌اند و داستان درباره زوجی جوان است که درگیر یک دوره بیکاری و بی‌پولی می‌شوند.