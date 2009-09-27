سینما ناهید در تهران بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه سینماشهر اعلام کرد عملیات بازسازی سینما ناهید تهران با گذشت چهار دهه از زمان تاسیس، برای نخستین بار اواخر پارسال با حمایت، نظارت و مشارکت سینماشهر معاونت سینمایی آغاز شد و پس از هشت ماه از روز چهارشنبه اول مهرماه با ظرفیت 430 صندلی وارد ناوگان نمایشی کشور شد.

سینما ناهید تهران به عنوان یکی از مدرنترین سینماهای کشور به سیستم صوتی دالبی سراوند دیجیتال مجهز شده و از دیگر اقدام‌های انجام‌شده در آن می‌توان به تعویض آکوستیک، کف‌سازی سالن، بازسازی سکوهای بالکن‌ها، بازسازی سیستم هواساز و سرمایش و گرمایش، تعویض صندلی‌های سالن نمایش و انتظار، تعویض آپارات، نصب سیستم فروش مکانیزه بلیت و... اشاره کرد.

فیلم سینمایی "دو خواهر" در این سینما اکران شده است. حدود 120 سالن سینما در سه سال گذشته در تهران و شهرستان‌ها به همت موسسه سینماشهر بهسازی و بازسازی اساسی شده است.