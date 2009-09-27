ترویج ازدواج آسان و آگاهانه نیاز به فرهنگسازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استاندار گلستان پیش از ظهر یکشنبه در جلسه امور جوانان استان افزود: صدا و سیما به منظور فرهنگسازی ازدواج آسان، آگاهانه، به موقع و پایدار برنامه هایی را تهیه و اجرا کند که تصحیح باورها و آداب و رسومهای مانع و مزاحم ازدواج جوانان پرداخته شود.

وی اظهار داشت: طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده، روشها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان و شرعی می تواند از جمله موضوعات این برنامه ها باشد.



وی خاطرنشان کرد: خانواده اولین و مهمترین نهاد جامعه است و همگان باید در جهت تشکیل آن تلاش کنند و با اهمیت دادن به موضوع ازدواج و تشکیل خانواده در واقع در جهت تحکیم بنیانهای اجتماعی جامعه خود حرکت کرده ایم.



استاندار گلستان، با اشاره به اهمیت آموزش در امر ازدواج اظهار داشت: آموزشهای پیش و پس از ازدواج موضوع بسیاری مهمی است که در بسیاری از استانهای کشور در حال اجراست.



محمودزاده تاکید کرد: باید برنامه ریزی شود تا علاقمندان و افراد در شرف ازدواج موظف باشند که این دوره های آموزشی را طی کرده و سندی نیز برای آنها صادر شود.

وی عنوان کرد: آموزش و پرورش می تواند با استفاده از ظرفیت شبکه سراسری انجمن اولیا و مربیان نسبت به آموزش والدین و ارائه مشاوره های لازم در امر ازدواج فرزندان اقدام کنند.

وی همچنین بر الگوسازی سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) به عنوان روز ازدواج جوانان تأکید کرد.