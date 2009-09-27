شبکه های گاز منطقه ای ایجاد می شود

عزیز الله رمضانی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت توسعه صنعت گاز ایران با بیان اینکه هم اکنون میزان تولید روزانه گاز کشور به بیش از 600 میلیون متر مکعب افزایش یافته است، گفت: هم اکنون این میزان گاز در 12 پالایشگاه موجود کشور پالایش شده است و از این طریق نزدیک به 31 هزار کیلومتر خطوط انتقال گاز فشار قوی به مبادی مصرف منتقل می شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به بهره برداری از 62 تاسیسات تغییرات فشار گاز، تصریح کرد: همچنین در حال حاضر وسعت شبکه گاز شهری و روستایی کشور به بیش از 165 هزار کیلومتر افزایش یافته است.

وی با اشاره به ساخت و بهره برداری بیش از 900 جایگاه سی ان جی، یادآور شد: هم اکنون بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو سوخت مورد نیاز خود را از طریق سی ان جی تامین می کنند که این موضوع منجر به کاهش مصرف بنزین و کاهش وابستگی کشور به واردات این فراورده نفتی شده است.

رمضانی از گاز طبیعی به عنوان محور توسعه کشور یاد کرد و افزود: در شرایط فعلی حدود 62 درصد از انرژی کشور را گاز طبیعی تشکیل می دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در ابعاد جهانی گاز طبیعی بعد از نفت خام و زغال سنگ سومین سوخت برگزیده جهان از نظر میزان مصرف است، تصریح کرد: هم اکنون گاز طبیعی کمتر از 25 درصد از سهم انرژی جهانی را شامل می شود که پیش بینی می شود در طی سالهای آینده این سهم افزایش قابل توجهی یابد.

وی از بالا بودن شدت انرژی در کشور، مصرف بی رویه گاز طبیعی و اتلاف قابل توجه این سوخت پاک در بخشهای خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاهها به عنوان مهمترین چالشهای پیش روی رشد مصرف گاز در کشور یاد کرد وافزود: این موضوع موجب ایجاد شکاف و موازنه منفی در تولید و مصرف گاز طبیعی شده است.

معاون وزیر نفت یادآور شد: این شکاف در حالی ایجاد شده که در طی سالهای اخیر سرمایه گذاریهای کلانی در صنعت گاز کشور انجام گرفته است.

کمبود منابع مالی و اعتباری چالش پیش روی صنعت گاز

رمضانی از کمبود منابع مالی و اعتباری به عنوان یکی از چالشهای پیش روی صنعت گاز ایران یاد کرد و گفت: برای توسعه صنعت گاز به منظور تامین نیازهای اساسی کشور، تزریق به میادین و صادرات باید سرمایه گذاریهای کلانی در صنعت گاز ایران انجام شود.

وی با بیان اینکه برای توسعه صنعت گاز به طور متوسط سالانه باید بین 20 تا 25 میلیارد دلار سرمایه جذب شود، یادآور شد: باید از سرمایه گذاریهای خارجی و مشارکتهای بخش خصوصی برای توسعه صنعت گاز استفاده کنیم.

ضرورت بازنگری در ساختارهای موجود صنعت گاز ایران

معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختارهای موجود صنعت گاز ایران، تصریح کرد: با توجه به ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی باید با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، مدیریت، مالکیت،افزایش بهره وری، کاهش تصدی گریهای دولت و خودکفایی و توسعه فناوریهای بومی اقدامات اساسی انجام شود.

رمضانی افزود: همچنین اصلاح الگوی مصرف و مدیریت عرضه انرژی، ایجاد امنیت عرضه گاز طبیعی با توسعه زیرساختها و اجرای طرحهای ذخیره سازی گاز از دیگر اقدامات اجتناب ناپذیر برای توسعه صنعت گاز طبیعی ایران است.

به گفته وی ایجاد شبکه انرژی منطقه ای و تعامل سازنده با کشورهای همسایه همچون قطر، ترکمنستان و روسیه و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی به منظور ایفای نقش پل انرژی در ایران نیز می تواند از برنامه های آتی توسعه صنعت گاز در سطح منطقه باشد.