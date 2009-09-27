به گزار خبرنگار مهر در کرمانشاه، فیلم کوتاه "سوت زدن زیر آب" به کارگردانی هوشمند ورعی برنده جایزه ویژه بزرگداشت سرگئی دوبرورسکی از فستیوال جهانی سن پترزبورگ در کشور روسیه شد.

مجری این طرح هم به ‌طور مشترک حوزه هنری استان کرمانشاه و آموزشگاه آزاد سینمایی ایران بوده است. تهیه کنندگی "سوت زدن زیر آب" را نیز هوشنگ ورعی و لطیفه عین جفری بر عهده داشته‌اند.

هشتمین دوره‌ی فستیوال سن پترزبورگ روسیه از 18 تا 23 سپتامبر 2009 و در شهر سن‌پترزبورگ روسیه برگزار شده است.

هوشمند ورعی سال گذشته نیز با فیلم تجربی "بادبادک‌ها پاکدامنی نمی‌دانند" موفق به دریافت دیپلم افتخار این جشنواره شده است.