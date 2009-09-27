تشکیل کمیسیون ملی انتخابات مانع دخالت دولت در روند انتخابات می شود

حسین کنعانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همیشه این شبهه در انتخابات وجود داشته که دولت هایی که بر سر کار هستند در تلاش برای انتخاب شدن در دور دوم در روند انتخابات دخالت می کنند، افزود: براین اساس در سالهای گذشته و در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی پیشنهادی مبنی بر اصلاح قانون انتخابات با ایجاد کمیسیونی که امروز محسن رضایی آن را کمیسیون ملی انتخابات می خواند، انجام شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح از سالهای گذشته تاکنون مسکوت مانده بود و پیش نویس آن نیز آماده شده است ، ادامه داد: بر این اساس نظارت بر انتخابات همچنان از سوی شورای نگهبان انجام می شود اما اجرای انتخابات با تاکید بر کاهش تصدی گری دولت از وزارت کشور به نهادهای مدنی و احزاب و با ایجاد کمیته ای متشکل از نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، واگذار می شود.





این فعال سیاسی با اشاره به اینکه شبهه دخالت وزارت کشور در روند انتخابات به دلیل برگزاری انتخابات از سوی این وزارتخانه همواره وجود داشته است، تصریح کرد: اصلاح قانون انتخابات با این روند می تواند دخالت دولت در روند برگزاری انتخابات را کاهش و حضور نهادها و احزاب را افزایش دهد تا از بروز این شبهات نیز جلوگیری شود.





کنعانی مقدم، شورای مصلحت نظام را نهادی تاثیرگذار در این زمینه عنوان کرد و خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که قانون انتخابات برای اصلاح در این زمینه از سوی مرکز پژوهش های شورای مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است.





دبیرسیاسی ائتلاف حزب الله، ایجاد کمیته ملی و اصلاح قانون انتخابات را در برقراری آرامش سیاسی پس از انتخابات در کشور موثر خواند و تاکید کرد: حداقل تاثیر این قانون این است که افکار عمومی در خصوص دخالت دولت در انتخابات از آسوده خاطرند و پس از انتخابات نیز از برخوردها و اعتراضات خبری نخواهد بود.



