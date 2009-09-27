دادگستریهای لرستان مکانیزه شدند

ذبیح الله خدائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: هم اکنون تمام دادگستری ها و شعب آن در استان لرستان به صورت شبکه درآمده و در آنها به صورت مکانیزه به پرونده ها رسیدگی می شود.

وی همچنین با اشاره به قانون نظارت و بازرسی در دادگستری، عنوان کرد: در راستای عمل به این قانون تاکنون بازرسی های زیادی از شعب دادگستریها، زندانها، ادارات آگاهی و نیروی انتظامی صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان ادامه داد: میزان بازرسیهای انجام شده در سالجاری 500درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

خدائیان همچنین با اشاره به سیاست حبس زدایی در دادگستری، خاطر نشان کرد: آمار بالای زندانیان نشانه رشد نیست بلکه باید کسانی را بازداشت کرد که استحقاق ماندن در جامعه را ندارند و دارای جرائم سنگین هستند.

وی تصریح کرد: باید در راستای سیاستهای قوه قضائیه با عفو، آزادی مشروط، دادن وام و کمک بلاعوض هر سال با کاهش ورودی به زندان مواجه باشیم.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اشاره به کاهش ورودی زندانیان در این استان، یادآور شد: تعداد زندانیهای ورودی در سال 82 بیش از 18هزار و 228نفر بودند که این تعداد در سال 87 به 10هزار و848 نفر کاهش یافته است.