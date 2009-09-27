887 واحد متخلف در لرستان شناسایی شدند

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با نظارت گسترده بر بازار کالا و خدمات طی سه روز گذشته بالغ بر 887 واحد متخلف شناسایی شد.

وی تصریح کرد: این تعداد واحد متخلف با توجه به بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا جهت تهیه کالا و مایحتاج عمومی این سازمان در راستای اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نامتعارف و غیر منطقی کالای پرمصرف، توسط بازرسان معاونت نظارت و بازرسی این سازمان شناسایی شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: این واحد های متخلف پس از بازرسی از هفت هزار و 901 واحد صنفی و غیرصنفی شامل مواد پروتئینی، لبنی، شیرینی جات، لوازم التحریر کیف و کفش و پوشاک شناسایی شده اند.

بیرانوند اتهام گرانفروشی، کم فروشی، عدم صدور فاکتور و عرضه خارج از شبکه را از جمله تخلفات این واحدها برشمرد و خاطر نشان کرد: پرونده تخلفات این واحدها به صورت جداگانه با ارزش 394 میلیون و 569 هزار ریال تشکیل و جهت صدور حکم به هیئتهای بدوی تخلفات صنفی و تعزیرات حکومتی معرفی شدند.