انجام بزرگترین معامله تاریخ بورس در نیم ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 827 سهم مخابرات به ارزش 77 هزار و 985 میلیارد ریال معادل 7.8 میلیارد دلار در بورس مورد معامله قرار قرار گرفت.

برهمین اساس، در جریان رقابت دو کنسرسیوم اعتماد مبین و مهر اقتصاد ایرانیان برای خریداری 50 درصد سهام مخابرات به علاوه یک سهم، اعتماد مبین از طریق کارگزاری بهمن هر سهم این شرکت را 340 تومان و 9 ریال خریداری کرد. ارزش این سهم 6 برابر تمام معاملات و خصوصی سازیهای قبلی ارزیابی شده است.

معامله سهام 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات از ساعت 11 و 15 دقیقه آغاز شد و در ساعت 11 و 45 دقیقه پایان یافت.

مهدی عقدایی معاون سازمان خصوصی سازی از انجام این معامله ظرف مدت حدود نیم ساعت خبر داد.

رئیس سازمان خصوصی سازی در این باره گفته است است: بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات حدود 10 درصد ارزش جاری بورس را شامل می شود.