نصب دوربینهای مدار بسته در تونلها و پیچهای خطرناک جاده های هرمزگان

احمد صادقی در خصوص استفاده از سیستم مدیریت هوشمند کنترل راه ها به خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: همه ساله بودجه مناسبی را به این منظور در اختیار اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قرار می دهیم و این اداره نیز بودجه هایی را به این منظور اختصاص می دهد.

وی افزود: در حال حاضر در مسیر بندرعباس - سیرجان از دوربینهای کنترل سرعت استفاده می شود که استفاده از این تجهیزات باعث می شود رانندگان حتی برای جریمه نشدن قوانین و مقررات رانندگی را رعایت کرده و از سوانح ناگوار و تلخ جلوگیری شود.

وی ادامه داد: قرار بر این است که دوربینهای مدار بسته و کنترل سرعت در تونلها و پیچهای خطرناک نصب شود و مدیران در اتاق خودشان محورها را مشاهده کنند و در صورت ایجاد مشکل سریعا وارد عمل شوند.