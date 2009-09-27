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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۱

در بازدید شبانه صورت گرفت/

مهلت دو ماهه وزیر بهداشت به بیمارستان رسول اکرم (ص)

مهلت دو ماهه وزیر بهداشت به بیمارستان رسول اکرم (ص)

وزیر بهداشت در ادامه بازدیدهای سرزده از مراکز درمانی شنبه شب از بیمارستان رسول اکرم (ص) بازدید و مهلت دو ماهه ای برای برای بهبود خدمت‌رسانی در این بیمارستان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که معاون سلامت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز حضور داشتند، دکتر مرضیه وحید دستجردی از بخشهای مختلف اورژانس، ICU بزرگسالان و نوزادان و بخشهای جراحی زنان بازدید به عمل آورد.

در این بازدید چند ساعته وزیر بهداشت با بیماران، همراهان آنها و کارکنان، گفتگو و از نزدیک به بررسی مشکلات آنها پرداخت.

دستجردی در جریان این بازدید دستورات لازم برای بهبود خدمت‌رسانی را صادر کرد و مقرر شد ظرف دو ماه آینده این بیمارستان نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام و در بازدید بعدی گزارش شود.

بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) سومین مرکز جراحیهای گوش در دنیا و بزرگترین بیمارستان آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی واقع در غرب تهران است که با ارائه خدمات درمانی در بخشهای فوق‌تخصصی کاشت حلزون، جراحی پارکینسون و جراحیهای پیشرفته دستگاه گوارش (کلورکتال) جزء بیمارستانهای منحصر به فرد کشور است.

این بیمارستان به عنوان اولین اورژانس تخصصی کشور آموزش دستیاران طب اورژانس را به عهده دارد و بیشترین تعداد مصدومان ناشی از حوادث و سوانح را از طریق اورژانس 115 پذیرش می‌کند.

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) به طور متوسط در ماه به بیش از سه هزار و 800 بیمار اورژانسی خدمات درمانی ارائه می‌دهد که تعداد این بیماران در سال گذشته 46 هزار و 161 نفر گزارش شده است.

کد مطلب 953642

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