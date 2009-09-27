مهلت دو ماهه وزیر بهداشت به بیمارستان رسول اکرم (ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که معاون سلامت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز حضور داشتند، دکتر مرضیه وحید دستجردی از بخشهای مختلف اورژانس، ICU بزرگسالان و نوزادان و بخشهای جراحی زنان بازدید به عمل آورد.

در این بازدید چند ساعته وزیر بهداشت با بیماران، همراهان آنها و کارکنان، گفتگو و از نزدیک به بررسی مشکلات آنها پرداخت.

دستجردی در جریان این بازدید دستورات لازم برای بهبود خدمت‌رسانی را صادر کرد و مقرر شد ظرف دو ماه آینده این بیمارستان نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام و در بازدید بعدی گزارش شود.

بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) سومین مرکز جراحیهای گوش در دنیا و بزرگترین بیمارستان آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی واقع در غرب تهران است که با ارائه خدمات درمانی در بخشهای فوق‌تخصصی کاشت حلزون، جراحی پارکینسون و جراحیهای پیشرفته دستگاه گوارش (کلورکتال) جزء بیمارستانهای منحصر به فرد کشور است.

این بیمارستان به عنوان اولین اورژانس تخصصی کشور آموزش دستیاران طب اورژانس را به عهده دارد و بیشترین تعداد مصدومان ناشی از حوادث و سوانح را از طریق اورژانس 115 پذیرش می‌کند.

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) به طور متوسط در ماه به بیش از سه هزار و 800 بیمار اورژانسی خدمات درمانی ارائه می‌دهد که تعداد این بیماران در سال گذشته 46 هزار و 161 نفر گزارش شده است.