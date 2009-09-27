حقوقدانان و سیاسیون طرح کمیسیون ملی انتخابات را بررسی کنند

حمید قزوینی سخنگوی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص کمیسیون ملی انتخابات که اخیرا توسط محسن رضایی مطرح شده است، اظهار داشت: هر پیشنهادی که بتواند اعتقاد و اطمینان مردم را جلب کند باید مورد استقبال قرار بگیرد.

وی افزود: پس از برگزاری انتخابات اخیر برخی گروه ها و احزاب پیشنهاداتی را در خصوص انتخابات مطرح کردند و تاکید داشتند که باید نهادی بر امر انتخابات نظارت کند تا اطمینان مردم جلب شود لذا پیشنهاد آقای محسن رضایی ناظر بر همین بحث است.

قزوینی با بیان اینکه می توان از این پیشنهاد استقبال کرد، ادامه داد: باید فضایی ایجاد شود تا حقوقدانان، سیاسیون و جامعه شناسان در خصوص این طرح به گفتگو بحث بنشینند.

سخنگوی خانه احزاب همچنین گفت: با جلب اطمینان مردم است که می توان سلامت انتخابات را تامین کرد. لذا باید فضایی فراهم شود تا در این خصوص بحث های بیشتری صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: باید سازوکار روند انتخابات به گونه ای طراحی شود تا دولت هیئت های اجرایی و نظارت را تعیین نکند که البته این روند می تواند مقدمه کار باشد.

قزوینی اضافه کرد: نه تنها دولت بلکه هیچ نهاد نظارتی دولتی نباید در امر انتخابات مداخله داشته باشد چرا که اگر نهادهای نظارتی بر خلاف وظیفه خود عمل کنند در واقع از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته اند.