آزادی به قبور ائمه بقیع باید بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام‌ آیت‌ الله جعفر سبحانی که به مناسبت فرا رسیدن هشتم شوال صادر شده آمده است: سالروز تخریب بارگاه ملکوتی اهل بیت(ع) نبوت و هتک حرمت مراقد امامان معصوم در بقیع، عاشورای دوم است و باید مسلمانان جهان به ویژه شیعیان مراتب نفرت و انزجار خود را از عاملان این جنایت به گوش جهانیان برسانند. 85 سال پیش لشکر جهل و ضلالت در چنین روزی با بیل و کلنگ نصب و عداوت به حرم شریف ائمه چهارگانه و دیگر وابستگان خاندان رسالت در بقیع یورش برده و آنها را با خاک یکسان کردند.

در بخش دیگری از این پیام تاکید شده است: بار دیگر عمل زشت و نفرت‌بار متوکل عباسی را در تخریب گنبد و بارگاه حسینی و شخم زدن زمین آن را تکرار کردند. قرآن مجید، مسلمانان جهان را به ترفیع و تکریم بیوتی که مرکز حمد و تسبیح الهی است، دعوت می‌کند و می‌فرماید: «فی بیوت اَذن الله ان ترفع». جلال‌الدین سیوطی در کتاب «در منثور» می‌نویسد: پیامبر اکرم(ص) این آیه را در مسجد تلاوت کرد. مردی پرسید مقصود از بیوت چیست؟ پیامبر فرمود: خانه‌های پیامبر(ص) است. در این هنگام ابوبکر در حالی که به خانه حضرت زهرا(س) اشاره می‌کرد، پرسید: آیا این خانه هم از آنهاست؟ پیامبر فرمود «نعم من افاضل‌ها»(بعنی آری از برترین و والاترین آنها است).

در ادامه این پیام تصریح شده است: مرقد عسکریین (ع) که به دست همین عاملان ویران شد، خانه‌های آنان بود که در آن، امامان و مادر گرامی ایشان، خدا را عبادت کرده و به حمد و ثنای او می‌پرداختند، متأسفانه به جای ترفیع و تعمیر، منهدم شد، رسم خردمندان جهان، حتی رسم پیروان شرایع پیشین این بود که قبور بزرگان و پیامبران را تکریم کرده و با ساختن بنا بر قبور آنان، ادای احترام می‌کردند و هم اکنون قبر خلیل‌الرحمن در فلسطین اشغالی و قبور دیگر پیامبران و اوصیای آنان در کشورهای اردن، سوریه، مصر و عراق گواه این مطلب است.

در بخش دیگری از پیام این مرجع تقلید تصریح شده است: متأسفانه اعراب نجد از فرهنگ اسلامی دور بوده و به جای عمل به آیه «قل لا اساَلکم علیه اَجراً الا الموده فی القربی» به دشمنی برخاسته و آثار آنان را همراه با آثار ده‌ها وابسته به خاندان رسالت و دیگر بزرگان دین منهدم کردند، روزی نیست که در حرمین شریفین، آثار اسلامی تازه‌ای به بهانه توسعه حرمین نابود نگردد و چیزی نمی‌گذرد که شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره به صورت دو شهر غربی به تمام معنی در آیند.

در بخش پایانی این پیام آمده است: مسلمانان جهان از حاکمان نجد و حجاز می‌خواهند حریت و آزادی را به حرمین شریفین باز گردانند و اجازه دهند با نظم و آرامش، محبان اهل بیت (ع) قبور آنان را تجدید بنا کنند و همه طوایف اسلامی را در انجام فرائض خود در زمان حج و عمره، آزاد بگذارند تا حرم امن الهی برای همه «‌حرم امن» شود.