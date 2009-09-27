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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

آیت‌الله سبحانی:

آزادی به قبور ائمه بقیع باید بازگردد

آزادی به قبور ائمه بقیع باید بازگردد

قم - خبرگزاری مهر: آیت‌الله سبحانی با صدور پیامی خواستار بازگشت آزادی به قبور ائمه بقیع شد تا محبان اهل بیت (ع) قبور ائمه بقیع را تجدید بنا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام‌ آیت‌ الله جعفر سبحانی که به مناسبت فرا رسیدن هشتم شوال صادر شده آمده است: سالروز تخریب بارگاه ملکوتی اهل بیت(ع) نبوت و هتک حرمت مراقد امامان معصوم در بقیع، عاشورای دوم است و باید مسلمانان جهان به ویژه شیعیان مراتب نفرت و انزجار خود را از عاملان این جنایت به گوش جهانیان برسانند. 85 سال پیش لشکر جهل و ضلالت در چنین روزی با بیل و کلنگ نصب و عداوت به حرم شریف ائمه چهارگانه و دیگر وابستگان خاندان رسالت در بقیع یورش برده و آنها را با خاک یکسان کردند.

در بخش دیگری از این پیام تاکید شده است: بار دیگر عمل زشت و نفرت‌بار متوکل عباسی را در تخریب گنبد و بارگاه حسینی و شخم زدن زمین آن را تکرار کردند. قرآن مجید، مسلمانان جهان را به ترفیع و تکریم بیوتی که مرکز حمد و تسبیح الهی است، دعوت می‌کند و می‌فرماید: «فی بیوت اَذن الله ان ترفع». جلال‌الدین سیوطی در کتاب «در منثور» می‌نویسد: پیامبر اکرم(ص) این آیه را در مسجد تلاوت کرد. مردی پرسید مقصود از بیوت چیست؟ پیامبر فرمود: خانه‌های پیامبر(ص) است. در این هنگام ابوبکر در حالی که به خانه حضرت زهرا(س) اشاره می‌کرد، پرسید: آیا این خانه هم از آنهاست؟ پیامبر فرمود «نعم من افاضل‌ها»(بعنی آری از برترین و والاترین آنها است).

در ادامه این پیام تصریح شده است: مرقد عسکریین (ع) که به دست همین عاملان ویران شد، خانه‌های آنان بود که در آن، امامان و مادر گرامی ایشان، خدا را عبادت کرده و به حمد و ثنای او می‌پرداختند، متأسفانه به جای ترفیع و تعمیر، منهدم شد، رسم خردمندان جهان، حتی رسم پیروان شرایع پیشین این بود که قبور بزرگان و پیامبران را تکریم کرده و با ساختن بنا بر قبور آنان، ادای احترام می‌کردند و هم اکنون قبر خلیل‌الرحمن در فلسطین اشغالی و قبور دیگر پیامبران و اوصیای آنان در کشورهای اردن، سوریه، مصر و عراق گواه این مطلب است.

در بخش دیگری از پیام این مرجع تقلید تصریح شده است: متأسفانه اعراب نجد از فرهنگ اسلامی دور بوده و به جای عمل به آیه «قل لا اساَلکم علیه اَجراً الا الموده فی القربی» به دشمنی برخاسته و آثار آنان را همراه با آثار ده‌ها وابسته به خاندان رسالت و دیگر بزرگان دین منهدم کردند، روزی نیست که در حرمین شریفین، آثار اسلامی تازه‌ای به بهانه توسعه حرمین نابود نگردد و چیزی نمی‌گذرد که شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره به صورت دو شهر غربی به تمام معنی در آیند.

در بخش پایانی این پیام آمده است: مسلمانان جهان از حاکمان نجد و حجاز می‌خواهند حریت و آزادی را به حرمین شریفین باز گردانند و اجازه دهند با نظم و آرامش، محبان اهل بیت (ع) قبور آنان را تجدید بنا کنند و همه طوایف اسلامی را در انجام فرائض خود در زمان حج و عمره، آزاد بگذارند تا حرم امن الهی برای همه «‌حرم امن» شود.

کد مطلب 953653

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