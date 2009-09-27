تصویربرداری "قتل در ساختمان 85" در پارک چیتگر ادامه دارد

حسن مصطفوی مدیر تولید "قتل در ساختمان 85" به خبرنگار مهر گفت: یاسر انصاریان همزمان با تصویربرداری مشغول تدوین است و گروه در پارک چیتگر مشغول کار هستند. مهدی فخیم‌زاده هم جلوی دوربین رفته و موسیقی متن همزمان ساخته می‌شود.

تصویربرداری "قتل در ساختمان 85" از 25 اسفند پارسال در پارک چیتگر آغاز شد و در آن محمود پاک‌نیت، رویا نونهالی، مهدی میامی، انوشیروان فاطمی، لیلا برخورداری، امیررضا دلاوری، محسن افشانی، عمار تفتی، آشا محرابی، لیدا عباسی، اردشیر تفتی و... بازی می‌کنند.

این مجموعه در 26 قسمت 50 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی رضا انصاریان در گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه می‌شود و داستان ساکنان یک مجتمع مسکونی را روایت می‌کند که پیدا شدن جسدی در آنجا زندگی هر یک از ساکنان مجتمع را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

عوامل تولید عبارتند از نویسنده‌: م. فخیم‌زاده، مدیر تولید: حسن مصطفوی، مدیر تصویربرداری: محمد افسری، صدابردار: جواد مقدس، طراح دکور: محسن شاه‌ابراهیمی، طراح گریم: مهین نویدی، طراح صحنه: رامین عاشوری، طراح لباس: هایده زمانی، دستیار کارگردان: حسین فلاح و عکاس: نادر فوقانی.