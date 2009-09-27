به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوید ادهم در نشست خبری که صبح روز یکشنبه در دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد در پاسخ به این سئوال که چرا مدارس برخلاف تاکید شورای عالی مبنی بر عدم استفاده از دوربینهای مداربسته، باز هم آن را در مدارس نصب می کنند و مسئولان آموزش و پرورش نیز با آن مخالفتی نمی کنند، گفت: درباره این موضوع نظرات کارشناسی موافق و مخالفی وجود دارد که به دنبال مطرح شدن این موضوع در رسانه ها دکتر علی احمدی وزیر پیشین آموزش و پرورش دستور تشکیل کارگروه ویژه در این باره را داد.

وی ادامه داد: این کارگروه هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است و به همین دلیل به مدارس اجازه داده شد در سال تحصیلی جدید از این دوربینها در محیط مدرسه به جز کلاس درس استفاده کنند.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به سئوال مهر که آیا به امکان پخش فیلم دوربینهای مداربسته مدارس دخترانه در جامعه فکر کرده اید و اگر این اتفاق افتاد چه جوابی را به والدین می توانید بدهید، تصریح کرد: ما استفاده از این دوربینها را به دلیل وجود چنین خطراتی توصیه نمی کنیم.

نوید ادهم درباره طرح تعطیلی مدارس ابتدایی در روز های پنج شنبه و نظرات ضد و نقیض وی با معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: این طرح در شورای عالی آموزش و پرورش هنوز بررسی نشده است و مدارس ابتدایی همچنان در روزهای پنج شنبه فعالیت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: این طرح باید قطعا در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب برسد و از طریق این شورا اطلاع رسانی شود.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش درباره اینکه چرا دکتر احمدی نژاد دوباره خواهان اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی برای کودکانی خارجی غیرقانونی در ایران شدند در حالی که بیش از این، این قانون حذف و بسیاری از مدارس خودگردان این اتباع مانند اتباع افغانی بسته شد، اظهار کرد: تصمیم قبلی از سوی آموزش و پرورش اتخاذ نشده بود چرا که ما به این موضوع اعتقادی نداشتیم و مسئولان وزارت کشور خواهان شناسایی اتباع غیرقانونی از طریق کودکانشان بودند که پس از اینکه این خواسته دنبال شد و این اتباع به کشور خود بازگشتند، خواهان حذف مدارس خودگردان شدند.

نوید ادهم ادامه داد: این اختلاف نظرها تا چندی پیش وجود داشت تا اینکه رئیس جمهور دستور به اجرای دوره های کوتاه مدت و ثبت نام دانش آموزان اتباع در مدارس عادی دادند و در سال تحصیلی جدید این مشکل رفع شد.

در حالی که دستور رئیس جمهور مبنی بر اجرای دوره های کوتاه مدت برای اتباع در ایران است و صحبتی از امکان ثبت نام در مدارس نشده اما دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از امکان ثبت نام این دسته از اتباع در مدارس عادی خبر داد و گفت: به تمام مدارس اعلام شده که از این دانش آموزان ثبت نام به عمل آورند.