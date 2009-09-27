مجلس با فوریت طرح لغو ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح دو فوریتی لغو ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسه روز یکشنبه قرار داشت که نمایندگان پس از شنیدن توجیه طراحان و اظهارات مخالفان و موافقان این طرح دو فوریتی با 125 رای موافق، 65 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر با دو فوریت آن مخالفت کردند.

مجلس سپس یک فوریت این طرح را به رای گیری گذاشت که مجددا با 111 رای موافق، 56 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 229 نماینده حاضر با یک فوریت آن نیز مخالفت شد.

در مقدمه توجیهی این طرح دو فوریتی آمده است: با توجه به اهمیت لایحه هدفمند کردن یارانه ها و فرصت بیشتر برای رسیدگی به مواد گوناگون آن و از طرفی هماهنگی لازم بین موارد و لزوم تطبیق این لایحه با قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا در سال 1388 و تاثیر آن در لایحه بودجه سال 1389 کل کشور طرح مذکور با قید دو فوریت تقدیم می شود.

بر اساس ماده واحده این طرح دو فوریتی ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.

این طرح دو فوریتی به امضای 28 تن از نمایندگان مجلس رسیده بود و محمدرضا باهنر، مصباحی مقدم، حاجی بابایی، مطهری، اکرمی، بروجردی، فلاحت پیشه، تجری، جلالی، سبحانی نیا، رجایی، ساعدی و غفوری فرد از جمله امضا کنندگان این طرح دو فوریتی بودند.

بر اساس ماده 3 قانون برنامه چهارم دولت مکلف است به منظور به حداکثر رساندن بهره وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه سازی و ارتقاء فناوری در تولید و ... ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست های مستقیم جبرانی اقداماتی از ابتدای برنامه چهارم به اجرا بگذارد.

همچنین دولت مکلف شده است نسبت به قیمت گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت های عمده فروش خلیج فارس اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقداماتی در جهت کمک به اقشار آسیب پذیر و کمک به گسترش حمل و نقل عمومی نماید.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت پس از مخالفت مجلس با این طرح دو فوریتی گفت: بر این اساس لایحه هدفمند کردن یارانه ها امسال در مجلس به تصویب می رسد و سال اجرای آن همزمان با آغاز برنامه پنجم خواهد بود.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از طراحان طرح دو فوریتی لغو ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: این طرح دو فوریتی بر اصلاح ماده 3 برنامه چهارم است که البته اوایل مجلس هفتم این ماده را اصلاح کردیم و این اصلاح دولت را مکلف می کند که هر گونه تغییر در نرخ حامل های انرژی را شهریور ماه هر سال برای آن سال و سال بعد پیشنهاد و مجلس آن را تصویب کند.

وی گفت: قبل از تصویب این ماده اختیار وضع قیمت حامل های انرژی به شورای عالی اقتصاد داده شده بود این اصلاح امروز به عنوان یک مانع بر سر راه ما عمل می کند چون مدت کمتر از 6 ماه تا پایان برنامه چهارم باقی مانده و در این مدت باقی مانده هم دولت نمی تواند تغییری در قیمت ها دهد و هم شاید انگیزه جدی نداشته باشد کما اینکه طی چهار سال گذشته هم دولت قیمت حامل های انرژی را ثابت نگه داشته است.

رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دستور مجلس قرار گرفته است و مجلس با یک ماه تاخیر این لایحه را بررسی کند ولی اگر آن را الان تصویب کنیم نسبت به 5 سال آینده هیچ مشکلی نداریم اما عدم اجرای هدفمند کردن یارانه ها نسبت به ماه های آینده تا پایان سال مخالف با برنامه است.

وی ادامه داد: بسیاری از مواد لایحه هدفمند کردن یارانه ها با این مسئله روبرو است و ما می دانیم که امکان رای دو سوم برای ماده به ماده یک لایحه دشوار است. اما اگر این ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه را حذف کنیم راه را برای بررسی معمول و متعارف لایحه هدفمند کردن یارانه ها باز کرده ایم و حذف این ماده تا پایان برنامه چهارم یعنی تا 6 ماه آینده هیچگونه مشکلی بوجود نمی آورد و باقی ماندش هم تاجی بر سر مجلس و دولت نمی زند بنابراین از نمایندگان می خواهم که بستر را برای مطرح شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها که لایحه ای بسیار مهم زیربنایی، سرنوشت ساز و موجب پدید آمدن مدیریت و صرف انرژی در کشور می شود فراهم کنند.

نمایندگان پس از شنیدن اظهارات موافقان و مخالفان با دو فوریت و یک فوریت این طرح مخالفت کردند.