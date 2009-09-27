امضای تفاهمنامه همکاری کمیته امداد و وزارت امور اجتماعی اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این تفاهمنامه دو طرف با هدف برقراری همکاری با سازمانهای فعال در امور بشردوستانه با رویکرد انتقال تجربیات موفق در حوزه توانمندسازی محرومان شامل زنان سرپرست خانوار و ایتام کشورجمهوری اندونزی در زمینه حمایت اجتماعی به عنوان یک پایه و اساس همکاری بیشتر طبق قوانین و مقررات جاری دو کشور اعلام کردند.

حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) در این مراسم در سخنانی با اشاره به اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) طی سه ده فعالیت گفت: این نهاد ظرفیت حمایت از بیش از 5 میلیون نفر را در بخشهای معیشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی، ازدواج جوانان، مسکن، اشتغال و سایر امور دارد.

وی افزود: بنیان کمیته امداد مردمی است و هم اکنون بیش از یکصد هزار نیروی افتخاری با این نهاد همکاری دارند.

انواری با اشاره به حضور کمیته امداد امام خمینی(ره) در برخی از کشورهای اسلامی گفت: این حضور با هدف ترویج فرهنگ همدردی اجتماعی است و عمده فعالیتهای بین المللی کمیته امداد، انتقال تجربیات این نهاد در بخش توانمندسازی خانواده ها و آموزش مربیان در بخشهای مختلف امدادی است.

بختار خمشاه وزیر امور اجتماعی کشور اندونزی نیزدر این مراسم با قدردانی از کمکهای انسان دوستانه مردم ایران در جریان حوادث طبیعی در اندونزی گفت : بسیار خوشحالم که به ایران سفر کرده ام و با فعالیتهای کمیته امداد آشنا شده ام.

وی تصریح کرد: من به وجود کمیته امدادامام خمینی(ره) افتخار می کنم چرا که این نهاد به افراد نیازمند و ضعیف کمکهای فراوانی می کند.

بختیار خمشاه وزیر امور اجتماعی اندونزی همچنین با حضور در جماران از بیت امام راحل بازدید کرد.

وی همچنین با وزیر کار و امور اجتماعی و قائم مقام وزیر امور خارجه ملاقات و از آسایشگاه سالمندان کهریزک، بیمارستان بازرگانان و مرکز آموزش کمیته امداد در تهران دیدن و با خدمات این مراکز آشنا شد.