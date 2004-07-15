استرس و هيجانات روحي ، دندانهاي نوجوانان را پوسيده مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" دكتر غلامحسين رمضاني ، متخصص دندانپزشكي كودكان در جريان برپايي سومين همايش دندانپزشكي كودكان با اعلام اين خبر افزود: اين نوع پوسيدگي كه معمولا نوجوانان را درگير مي كند، بسيار شديد، سريع و مخرب است.

وي يادآور شد : تخريب شديد تمامي دندانها ، به ويژه دندانهاي قدامي فك پايين كه در حالت عادي كمتر دچار پوسيدگي مي شوند از مشخصات اين نوع پوسيدگي است.

دكتر رمضاني تغييرات هورموني ، استرس و هيجانات خاص اين دوران را از دلايل پوسيدگي حاد دندان ها در نوجوانان برشمرد و گفت: رعايت نكردن بهداشت بر اين پوسيدگي مي افزايد.

وي به پوسيدگي ناشي از تغذيه شير شبانه به عنوان نوعي پوسيدگي شديد و حاد كه معمولا كودكان زير پنج سال را درگير مي كند اشاره كرد و افزود: اين پوسيدگي بجز دندانهاي قسمت جلوي (قدامي) فك پايين، تمامي دندانها به ويژه دندانهاي فك بالا را نيز دچار پوسيدگي مي كند.

دبير اجرايي سومين همايش دندانپزشكي كودكان تصريح كرد: پوسيدگي دندان علاوه بر مشكلات روحي و رواني و در نهايت ايجاد ناهنجاري براي كودكان ، مشكلات اقتصادي بسيار زيادي را براي والدين و در نهايت جامعه ايجاد مي كند كه با رعايت موارد بهداشتي مي توان از آن جلوگيري كرد.

گفتني است سومين كنگره انجن دندانپزشكي كودكان ايران كه به همت انجمن دندانپزشكي كودكان روز چهارشنبه 24 تيرماه در مركز همايش هاي بيمارستان ميلاد گشايش يافت تا روز جمعه 26 تيرماه به كار خود ادامه مي دهد.