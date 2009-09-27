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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۹

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از هر چهار نوجوان آمریکایی یک نفر دچار حادثه رانندگی می شود

از هر چهار نوجوان آمریکایی یک نفر دچار حادثه رانندگی می شود

پلیس راهنمایی و رانندگی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد در هر فصل سال از هر چهار نوجوان آمریکایی یک نفر دچار حادثه خطرناک رانندگی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شیکاگو نیوز، بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی امریکا از هر 7 نوجوان و جوان آمریکایی 4 نفر صاحب خودرو هستند و بی‌شک یک بار تصادف مرگ‌بار را تجربه کرده‌اند.

در بیانیه پلیس جاده آمریکا این نکته مشخص شده که از هر چهار نوجوان آمریکایی یک نفر صاحب خودرو شخصی یا کرایه‌ای است که این مسئله گاه سبب به وجود آمدن فرصت برای رانندگیهای خطرناک می‌شود.

مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی آمریکا اعلام کرده‌اند در سالهای اخیر نظارت والدین بر عملکرد نوجوانان و جوانان بسیار کاهش یافته که همین مسئله سبب بروز معضلات اجتماعی و وارد شدن خسارتهای هنگفت به اموال شخصی و عمومی آمریکا شده است.

بی‌توجهی به علائم راهنمایی و رانندگی و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در حین رانندگی از مهمترین عوامل تهدید کننده جان نوجوانان و جوانان راننده آمریکایی شناخته شده است.

کد مطلب 953683

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