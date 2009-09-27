کتابهای تاریخ دچار افراط شدند/ کمرنگ کردن نقش پادشاهان سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوید ادهم در نشست خبری که صبح روز یکشنبه برگزار شد در پاسخ به سئوالهای متعدد خبرنگاران مبنی بر مباحث مطرح شده پیرامون حذف نام پادشاهان از کتابهای تاریخ و موضع کنونی این کتابها در قبال برخی از پادشاهان که بسیار منفعلانه است و سعی در عدم معرفی آنها دارد، گفت: قبل از انقلاب عده ای سعی می کردند هویت اسلامی را نادیده بگیرند و همه تاریخ را براساس پان ایرانیسیم تعبیر می کردند گویی هویت اسلامی عارضی و وارداتی بوده و می توانند آن را به راحتی بزدایند و خط و زبان را فارسی سلیس کرد. اما مگر می شود با دینی که 1400 سال با آن زندگی شده با نگاه وارداتی و عارضی نگاه کرد.

رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش ادامه داد: پس از انقلاب نیز عده ای به افراط روی هویت اسلامی پافشاری می کردند و سعی بر نادیده گرفتن هویت ایرانی داشتند که این دیدگاه هم درست نیست و ما نباید هویت ایرانی را در مقابل اسلامی قرار داهیم که بسیار این نگاه غلط است. هویت ایرانی اسلامی یک جزء واحد هستند و نباید آنها را جدا از هم فرض کرد. در حالی که همانطور که در انقلاب اسلامی خون داده ایم برای ایران عزیز جان فشانی شده است.

نوید ادهم با تاکید براینکه نباید این بحث های افراطی را هم اکنون مطرح کرد، اظهار داشت: تغییر در راهنمای برنامه درسی و به دنبال آن تغییر در کتاب تاریخ باید با نظر شورای عالی آموزش و پرورش صورت گیرد و البته بحثهای پیش آمده نگرانی هایی است که شما رسانه ها و مراقبین فن باید از آن مراقبت کنند و اگر این اتفاق افتاد از شورای عالی بخواهید که جلوی این موارد را بگیرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در 30 سال گذشته کتابهای تاریخ مدارس تحریف شده است و هر مسئولی که در آموزش و پرورش آمده چیزی را از آن حذف کرده است؟ تصریح کرد: به این شدت نظر شما را قبول ندارم. در فرایند بررسی کتابهای درسی سعی بر این بوده که فرایند علمی قربانی نظرات مسئولان نشود و کارشناسان مجرب و صاحب نظری در سازمان پژوهش وجود دارد.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش درباره این نظر که تاریخ را باید مردمی نوشت، گفت: عده ای می گویند که تاریخ ساخته و پرداخته قهرمانان از جمله پادشاهان است و برخی نیز معتقدند که تاریخ را مردم ساخته اند که قهرمانان نیز بر موج آن سوار می شوند و آن را مدیریت می کنند که این دو نگاه فلسفی به تاریخ است. اما چیزی که ما در کشورمان داریم این است که تاریخ مکتوب ما و بسیاری از کشورها بر اساس پادشاهان بوده که دوستان می خواهند نقش پادشاهان را کمرنگ کنند تا نقش مردم پررنگ شود که این نگاه فلسفی به موضوع است و نگاه سیاسی نیست.