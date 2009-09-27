دکو 2009 فردا در تهران آغاز به کار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کارگروه صندلی اداری و آمفی تئاتر ایران در نشستی این کنفرانس را حرکتی ساختاری و بنیادی در جهت ایجاد فرصتی مناسب برای تمامی تشکلها و صنعتگران عنوان کرد و گفت: این کنفرانس می تواند زمینه ارتباط مناسب بین اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور را با دست اندرکاران صنعت مبلمان ایجاد کند.

اصلان بیگی همچنین تقویت جایگاه اقتصادی صنعت مبلمان در کشور و ایجاد زیرساختهای مناسب برای عرضه مبلمان در داخل و خارج از کشور را از دیگر اهداف این کنفرانس برشمرد.

وی درباره صنعت مبلمان اداری نیز با بیان اینکه از حدود 30 سال پیش در کشور رونق یافته است، گفت: تولیدات مبلمان اداری در کشور ما کپی برداری از تولیدات شرکتهای معتبر خارجی است و هنوز نوآوری و طراحی در این صنعت وجود ندارد.

اصلان بیگی همچنین یکی از مباحثی که مطرح کردن آن در دکو 2009 مهم است، را موضوع تعرفه واردات عنوان کرد و گفت: اکنون اجناس ساخته شده در کشورهایی مانند چین با کمترین کیفیت و قیمت نازل وارد بازار ایران می شود و به دلیل تعرفه نامناسب واردات، بسیاری از تولیدکنندگان به وارد کردن این اجناس روی آورده اند.

وی همچنین با انتقاد از تعرفه بالای واردات مواد اولیه درصنعت مبلمان، گفت: دولت باید تعرفه واردات در صنعت مبلمان را اصلاح ، ضمن اینکه کنفرانس دکو 2009 فرصت مناسبی است تا بتوانیم معضلات و مشکلات تعرفه های نامناسب را به گوش مسئولان برسانیم.

اصلان بیگی همچنین مالیات بر ارزش افزوده را نیز به عنوان یکی دیگر از مواردی که موجب کاهش سود تولیدکنندگان مبلمان شده است، عنوان کرد و افزود: در این باره باید حداقل میزان مالیات برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود. وی در ادامه نیز کپی برداری از تولیدات شرکتهای داخلی به وسیله تولیدکنندگان زیرزمینی را یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان این صنعت عنوان کرد.

در همین حال، علی منصوری مدیر توسعه خاورمیانه شرکت آمر ایتالیا نیز برگزاری دکو 2009 را یکی از راهکارهای ایجاد توسعه در این صنعت عنوان کرد و گفت: برگزاری چنین کنفرانسهایی لازمه ایجاد کیفیت و بازاریابی نوین در تمامی صنایع است.

منصوری با بیان اینکه شرکت آمر ایتالیا یکی از بزرگترین شرکتهای تولیدکننده ابزار دکورسازی در دنیا است، گفت: متاسفانه در صنعت دکورسازی ایران از ابزار مناسب استفاده نمی شود.

وی اظهارداشت: بیشتر ابزارهایی که در این صنعت در ایران استفاده می شود از شرکتهای غیرمعتبر چینی وارد شده است.

فرید مستقیم مدیر دفتر تهران شرکت آمر ایتالیا نیز با انتقاد از وجود نداشتن فرهنگ صحیح استفاده ابزارآلات در ایران، اظهار کرد: براساس برنامه های از پیش تعیین شده، سعی داریم تا فرهنگ استفاده درست از ابزارآلات را ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: تاکنون با وجود تمامی تحریمها، حرکتهای مناسبی در این صنعت انجام شده است و به طور حتم در آینده نزدیک شاهد پیشرفت بیشتری در این زمینه خواهیم بود.