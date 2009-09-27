به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد بانک توسعه صادرات ایران برای خرید ساختمان در استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، سمنان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، مازندران و یزد با رعایت حداکثر صرفه‌جویی و صرفه و صلاح کشور موافقت کرد.

بر این اساس، خرید این ساختمان‌های اداری توسط بانک توسعه صادرات ایران از شمول جزء (ب9 بند 5 ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 که شرکت‌های دولتی را از خرید هرگونه ساختمان جدید منع کرده، مستثنی خواهد بود.

این مصوبه را معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 1/7/1388 ابلاغ کرده است.

با حمایت دولت و در راستای گسترش فعالیت‌های صادرات غیرنفتی، از اواخر سال 1386 تاکنون بانک توسعه صادرات به تدریج نسبت به خرید ساختمان و ایجاد شعبه در استان‌هایی که فاقد شعبه بوده، اقدام کرده است.

