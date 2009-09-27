  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۷

موافقت دولت با راه‌اندازی شعب جدید بانک توسعه ‌صادرات در 8 استان

دولت به بانک توسعه صادرات اجازه داد نسبت به خرید ساختمان برای راه‌اندازی شعب جدید در 8 استانی که فاقد شعبه می‌باشد، اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد بانک توسعه صادرات ایران برای خرید ساختمان در استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، سمنان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، مازندران و یزد با رعایت حداکثر صرفه‌جویی و صرفه و صلاح کشور موافقت کرد.

بر این اساس، خرید این ساختمان‌های اداری توسط بانک توسعه صادرات ایران از شمول جزء (ب9 بند 5 ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 که شرکت‌های دولتی را از خرید هرگونه ساختمان جدید منع کرده، مستثنی خواهد بود.

این مصوبه را معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 1/7/1388 ابلاغ کرده است.

با حمایت دولت و در راستای گسترش فعالیت‌های صادرات غیرنفتی، از اواخر سال 1386 تاکنون بانک توسعه صادرات به تدریج نسبت به خرید ساختمان و ایجاد شعبه در استان‌هایی که فاقد شعبه بوده، اقدام کرده است.

کد مطلب 953695

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها