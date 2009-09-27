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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۹

مورینیو سکوت خود را شکست

مورینیو سکوت خود را شکست

سرمربی تیم فوتبال اینترمیلان پس از شکست یک بر صفر مقابل سامپدوریا به سکوت خبری 6 روزه خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خوزه مورینیو در دیدار هفته گذشته مقابل کالیاری که به برتری 2 بر یک اینتر انجامید از روی نیمکت اخراج شد.

سرمربی اینتر در گفتگو با تلویزیون "اسکای" اظهار داشت: نمی خواهم به سکوت خود ادامه دهم چراکه باشگاه از من خواسته به خاطر قراردادی که دارم، با شما حرف بزنم. اگر به من بود به سکوت خود ادامه می دادم.

وقتی خبرنگاران از مورینیو در خصوص شکست اینتر مقابل سامپدوریا سوال پرسیدند، وی پاسخ داد: من مربی تیم هستم و در خصوص ترکیب تیم تصمیم می گیرم و نباید در این خصوص به کسی توضیح بدهم.

کد مطلب 953699

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