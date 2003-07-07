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۱۶ تیر ۱۳۸۲، ۱۵:۴۱

با صدور بيانيه اي :

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي حادثه تروريستي كويته پاكستان را محكوم كرد

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي حادثه تروريستي كويته پاكستان را محكوم كرد

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با انتشار بيانيه اي از علماء و اندشمندان دلسوز و متعهد پاكستاني خواست با هوشياري و درايت هر گونه توطئه دشمن را با حضور و هدايت مدبرانه مردم خنثي كنند .

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در اين بيانيه ضمن محكوم كردن شهادت جمعي از نماز گزاران در كويته پاكستان خواهان دستگيري و مجازات قاتلان اين اقدام تروريستي شده است  .
به گزارش خبرگزاري مهر ، در قسمتي از اين بيانيه آمده است  : شهيد و مجروح شدن جمعي از برادران مسلمان در كويته پاكستان بدست تروريسم بين الملل كه وحدت و همدلي امت اسلامي را بر نمي تابند، موجي از تاسف و اعتراض را در ميان مسلمانان جهان بر انگيخت و وقوع چنين فجايعي به واقع ادامه همان سناريو يي است كه صهيونيسم بين الملل طراحي و تروريسم بين الملل مجري آن مي باشد .
در ادامه اين بيانيه آمده است : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ضمن محكوميت شديد اين جنايت خواهان دستگيري و مجازات تروريستهاي جنايتكار اين واقعه است

کد مطلب 9537

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