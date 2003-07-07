سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي حادثه تروريستي كويته پاكستان را محكوم كرد

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در اين بيانيه ضمن محكوم كردن شهادت جمعي از نماز گزاران در كويته پاكستان خواهان دستگيري و مجازات قاتلان اين اقدام تروريستي شده است .

به گزارش خبرگزاري مهر ، در قسمتي از اين بيانيه آمده است : شهيد و مجروح شدن جمعي از برادران مسلمان در كويته پاكستان بدست تروريسم بين الملل كه وحدت و همدلي امت اسلامي را بر نمي تابند، موجي از تاسف و اعتراض را در ميان مسلمانان جهان بر انگيخت و وقوع چنين فجايعي به واقع ادامه همان سناريو يي است كه صهيونيسم بين الملل طراحي و تروريسم بين الملل مجري آن مي باشد .

در ادامه اين بيانيه آمده است : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ضمن محكوميت شديد اين جنايت خواهان دستگيري و مجازات تروريستهاي جنايتكار اين واقعه است .