خریدار مخابرات دولتی نیست / معامله یک ماه دیگر قطعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل امروز پس از معامله سهام مخابرات در جمع خبرنگاران با اشاره به عرضه 50 به علاوه یک سهم مخابرات امروز در بورس، گفت: از دو کنسرسیومی که در رقابت خرید سهام مخابرات شرکت کردند، کنسرسیوم مبین توسط کارگزاری بهمن سهام را خریداری کرد و معامله با موفقیت انجام شد.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار افزود: خریدار فرصت دارد تا 30 روز آینده 20 درصد قیمت سهم خریداری شده به مبلغ 1560 میلیارد تومان را واریز نماید تا معامله قطعی شود.

وی با اشاره به موضوع بررسی اهلیت خریداران سهام مخابرات از نظر فنی و مالی برای اینکه مشخص شود آیا قادر به اداره شرکت است یا خیر؟ اظهارداشت: با توجه به اینکه هر کسی قادر به خرید این سهم نبود، کنسرسیومهای خریداران مخابرات از قبل مشخص شده بود، بنابراین اهلیت آنها مورد بررسی قرار گرفت.

قالیباف اصل با بیان اینکه دلایل انصراف شرکت پیشگامان کویر یزد برای بورس مشخص نیست و دلایل انصراف خود را به رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده اند، بیان کرد: ظاهرا این شرکت خود مایل به شرکت در این معامله نبود و انصراف داد.

وی همچنین با اشاره به اینکه سپرده 3 درصدی توسط شرکتهای خریدار سهام به سپرده گذاری مرکزی ارائه می شود، تصریح کرد: برای معامله سهم این شرکت دو شرط یعنی تائید خریداران و شرکتها یا کنسرسیومهایی که برای معامله وارد می شود، توسط سازمان خصوصی سازی و سپرده گذاری 3 درصدی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی مطرح بود.

وی تاکید کرد: بر این اساس، نامه ای به سپرده گذاری مرکزی ارسال خواهیم کرد تا سپرده گذاری شرکتی که از خرید سهام انصراف داده بود، آزاد شود.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه واگذاری سهام مخابرات به ارزش بازار اضافه نمی کند و فقط یک معامله عمده انجام شده است، بیان کرد: ارزش این سهام قبلا در بازار بوده و سهامدار آن تغییری کرده است، دولت این سهام را واگذار کرده و کنسرسیومی نیز آن را خریداری کرده و تا زمانیکه مبلغ 20 درصدی نقدی را واریز نکرده باشد، معامله قطعی نمی شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این واگذاری خصوصی سازی تلقی می شود، گفت: دولت سهام خود را واگذار کرده است و خریداران نیز شرکتهای سهامی عام و یا خاص هستند و دولتی محسوب نمی شوند.