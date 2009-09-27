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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۴

آموزش و پژوهش ایران‌شناسی بررسی شد

نشست "آسیب‌شناسی پژوهش و آموزش مطالعات ایرانی(ایران‌شناسی) در جامعه میزبان"از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان با حضور اندیشمندان و ایران‌شناسان در آتن پایتخت یونان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست در محل رایزنی فرهنگی ایران در آتن و با حضور آتاناسیوس سیدریس باستانشناس، مورخ و رئیس بخش موسسه فرهنگی میزونا النیزمو ( یونان بزرگ)، خانم دکتر اندیگونی زورناجی محقق مؤسسه تحقیقات ملی یونان، دیمتریس ددس مورخ و مترجم آثاری چون رباعیات خیام، خانم افرودیتی کامرا  مورخ و رئیس شرکت و موسسه میراث فرهنگی،استاد اونگلیس ونتیس: مورخ، ایران شناس، اسلام شناس و استاد دانشگاه لایدن، دکتر شریعت پناهی مورخ، ایران‌شناس و محقق موزه اسلامی بناکی، دکتر منعمی محقق زبانهای خارجی و استاد دانشگاه، موسوی کارشناس رایزنی فرهنگی ایران و همچنین خانم دکترطوبی کرمانی رایزن فرهنگی ایران در یونان برگزارشد.

در ابتدای  این نشت خانم کرمانی رایزن فرهنگی ضمن خوش‌آمدگویی، حضور اندیشمندان و ایرانشناسان را مایه خوشحالی و مباهات خواند و سپس به  اهداف، موضوعات، علت برپایی این کارگاه علمی و روئوس بحث های مورد نظر را تشریح کرد.

کد مطلب 953726

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