به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست در محل رایزنی فرهنگی ایران در آتن و با حضور آتاناسیوس سیدریس باستانشناس، مورخ و رئیس بخش موسسه فرهنگی میزونا النیزمو ( یونان بزرگ)، خانم دکتر اندیگونی زورناجی محقق مؤسسه تحقیقات ملی یونان، دیمتریس ددس مورخ و مترجم آثاری چون رباعیات خیام، خانم افرودیتی کامرا مورخ و رئیس شرکت و موسسه میراث فرهنگی،استاد اونگلیس ونتیس: مورخ، ایران شناس، اسلام شناس و استاد دانشگاه لایدن، دکتر شریعت پناهی مورخ، ایران‌شناس و محقق موزه اسلامی بناکی، دکتر منعمی محقق زبانهای خارجی و استاد دانشگاه، موسوی کارشناس رایزنی فرهنگی ایران و همچنین خانم دکترطوبی کرمانی رایزن فرهنگی ایران در یونان برگزارشد.

در ابتدای این نشت خانم کرمانی رایزن فرهنگی ضمن خوش‌آمدگویی، حضور اندیشمندان و ایرانشناسان را مایه خوشحالی و مباهات خواند و سپس به اهداف، موضوعات، علت برپایی این کارگاه علمی و روئوس بحث های مورد نظر را تشریح کرد.