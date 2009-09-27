نرخ بیکاری با توسعه مشاغل خانگی و صنایع کوچک کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در دیدار وزیر امور اجتماعی اندونزی با اشاره به مشترکات دو کشور مسلمان، گفت : جمهوری اسلامی ایران از توسعه مناسبات در تمامی عرصه ها، استقبال می کند و دولت و مردم ایران علاقمند هستند براساس این راهبرد مهم، روابط گسترده ای را با اندونزی داشته باشند.

وزیر کار و امور اجتماعی با تقدیر از مواضع دولت اندونزی در عرصه بین المللی در مورد ایران، افزود: مسئولان و مردم ایران هیچوقت استقبال تاریخی مردم اندونزی از رئیس جمهوری خود را فراموش نمی کنند.

شیخ الاسلامی توسعه مناسبات با کشورهای حوزه شرق آسیا را از اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: اندونزی در این راهبرد از جایگاه مهمی برخوردار است و امیدوارم توافقات وزارت کار ایران و وزارت امور اجتماعی اندونزی موجب آغاز فصل جدیدی در مناسبات بین دو کشور شود.

وی آمادگی وزارت کار برای همکاری در حوزه اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای با اندونزی را اعلام کرد و افزود: تبادل اطلاعات و تجربه بین دو کشور فرصت مغتنمی را برای توسعه روابط فراهم می سازد.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به تجربه ایران در حوزه اشتغال به برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی در مورد توسعه مشاغل خانگی و صنایع کوچک اشاره کرد و گفت: برنامه های وسیعی برای اجرای این اهداف تدارک دیده شد و ما آماده ایم در این حوزه با اندونزی همکاری گسترده ای داشته باشیم.

شیخ الاسلامی در پاسخ به تقاضای طرف اندونزیایی، برای اجرایی شدن همکاری، پیشنهاد داد کمیته ای مشترک از کارشناسان دو کشور زمینه ها و توانمندیهای موجود را بررسی و بر این اساس برنامه ریزی شود.

دراین دیدار بختیار چمسیا وزیر امور اجتماعی اندونزی با تبریک انتخاب دکتر احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری و دکتر شیخ الاسلامی به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی، تصریح کرد: ایران و اندونزی روابط مستحکمی دارند و ما تلاش خواهیم کرد این مناسبات در همه حوزه ها به ویژه عرصه آموزش و اشتغال گسترش یابد.

وزیر امور اجتماعی اندونزی با اشاره به همکاری کشورش با کمیته امداد حضرت امام (ره) در زمینه محو فقر و تولید مشاغل ارزان قیمت خواستار استفاده از تجارب وزارت کار در این زمینه شد.

وی سفر به تهران را فصل جدیدی برای توسعه روابط دانست و از وزیر کار و امور اجتماعی کشورمان برای سفر به اندونزی دعوت کرد.