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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۰

"نردبام آسمان" در فرهنگسرای رسانه نقد و بررسی می‌شود

"نردبام آسمان" در فرهنگسرای رسانه نقد و بررسی می‌شود

نشست نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی "نردبام آسمان" به کارگردانی محمدحسین لطیفی با حضور عوامل و تهیه‌کننده در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای رسانه اعلام کرد این نشست روز دوشنبه ششم مهرماه ساعت 15:30 در سالن شهید آوینی فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود و در آن لطیفی، محسن علی‌اکبری تهیه‌کننده، حامد عتقا نویسنده و جمعی از بازیگران مجموعه حضور خواهند داشت.

محمد لسانی معاون فرهنگسرای رسانه با بیان اینکه از دید بسیاری از منتقدین "نردبام آسمان" برترین اثر مناسبتی رمضان امسال بود، توجه ویژه به آثار و محصولات رسانه‌ای را از اولویت‌های مهم فرهنگسرا برشمرد و گفت: فرهنگسرای رسانه پیش از این به بررسی مجموعه "عبور از پائیز" پرداخته بود.

"نردبام آسمان" مجموعه‌ای تاریخی است که در ماه مبارک رمضان هر شب از شبکه یک به نمایش درآمد و زندگی‌ غیاث‌الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، منجم، ‌کاشف عدد پی و فیلسوف قرن نهم هجری را در دو مرحله کودکی تا نوجوانی و بزرگسالی در زمان زمامداری مغول‌ها روایت کرد.

کد مطلب 953735

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