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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۲

رد تغییرات گسترده در دانشگاههای علوم پزشکی از سوی وزارت بهداشت

رد تغییرات گسترده در دانشگاههای علوم پزشکی از سوی وزارت بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: هیچ برنامه ای برای تغییر گسترده روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حال حاضر نیروهای کارآمد در رأس دانشگاههای علوم پزشکی کشور به خدمتگذاری مشغولند به همین دلیل در این وزارتخانه برنامه‌ای برای تعویض روسای دانشگاههای علوم پزشکی وجود ندارد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به ایام بازگشایی دانشگاهها و لزوم ثبات مدیریتی و حضور رؤسا در دانشگاهها در مورد روسایی که برای ادامه تحصیل در دوره ‌های فوق ‌تخصصی و فلوشیپ پذیرفته شده و به دلیل محدودیت زمانی ناگزیر به گذراندن این دوره ‌ها هستند و روسایی که تمایل به ادامه خدمت در این مسئولیت را ندارند، تغییرات پس از بررسی‌های لازم انجام خواهد شد.

کد مطلب 953743

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