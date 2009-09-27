شیراز میزبان چهار سرمایه گذار خارجی حوزه گردشگری خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری برای احداث هتلهای زنجیره ای شازا (SHAZA) در شهر شیراز به زودی وارد این شهر می شوند.

بر این اساس سرمایه گذاران مذکور برای بررسی شرایط و مذاکره برای احداث هتلهای زنجیره ای شازا به استان فارس سفر خواهند کرد و با هماهنگیهای صورت گرفته سازمان مشارکتهای اقتصادی شهرداری و ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان در نشستی که با حضور سرمایه گذاران گروه مذکور و سازمانهای ذی ربط در سازمان میراث فرهنگی فارس برگزار می شود نسبت به انتخاب یکی از مناطقی که برای احداث این هتل در نظر گرفته شده بررسی و تبادل نظر صورت می گیرد.

طی مدت اخیر تلاشهای گسترده ای برای جذب سرمایه گذار بخش خصوص برای حوزه گردشگری در استان فارس به عمل آمده به طوریکه مناطق نمونه گردشگری استان فارس که به تصویب رسیده طی این مدت آماده سازی و آماده واگذاری به سرمایه گذار شده و جذب بخش خصوصی برای ایجاد هتل در شیراز نیز یکی دیگر از این تلاشها به شمار می رود.