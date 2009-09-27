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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۸

مجموعه 5تایی کتاب پوستر آموزشی منتشر می شود

مجموعه 5 تایی "کتاب پوستر آموزشی" به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید از سوی مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری با اعلام این مطلب افزود: این مجموعه ها با شمارگان 5000 نسخه با توجه به اهداف کلان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با هدف توسعه و ارتقاء زیست شهری و آموزش پیامهای شهروندی در قالب نو و جذاب برای کودکان منتشر می شود.

 مصطفی ملکی گفت: دوست خوب، محیط زیست شهری، ورزشکار، سالمندان و مسافرت عنوانهای این مجموعه ها ست که شامل 9 پیام آموزشی که مخاطب اصلی آن کودکان گروه سنی 7 تا 9 سال هستند.

ملکی درباره ضرورت انتشار این گونه کتابها گفت: ماندگاری و تأثیر پیامهای شهروندی بر کودکان عمیق تر و پیامهای تصویری طنزآموز  تأثیرگذارتر است.

رئیس مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: گسترش توزیع این محصول فرهنگسراها، آموزش و پرورش، مراکز فروش محصولات فرهنگی کودکان و نوجوانان، نمایشگاههای تخصصی، لوازم کمک آموزشی مدارس و کانونهای پرورش فکری  است.

این مرکز در میدان ولیعصر،خیابان کریم خان زند، نرسیده به حافظ،نبش خیابان گلابی، ساختمان شماره 4 شهرداری تهران واقع شده است.
کد مطلب 953751

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