مجموعه 5تایی کتاب پوستر آموزشی منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری با اعلام این مطلب افزود: این مجموعه ها با شمارگان 5000 نسخه با توجه به اهداف کلان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با هدف توسعه و ارتقاء زیست شهری و آموزش پیامهای شهروندی در قالب نو و جذاب برای کودکان منتشر می شود.



مصطفی ملکی گفت: دوست خوب، محیط زیست شهری، ورزشکار، سالمندان و مسافرت عنوانهای این مجموعه ها ست که شامل 9 پیام آموزشی که مخاطب اصلی آن کودکان گروه سنی 7 تا 9 سال هستند.



ملکی درباره ضرورت انتشار این گونه کتابها گفت: ماندگاری و تأثیر پیامهای شهروندی بر کودکان عمیق تر و پیامهای تصویری طنزآموز تأثیرگذارتر است.



رئیس مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: گسترش توزیع این محصول فرهنگسراها، آموزش و پرورش، مراکز فروش محصولات فرهنگی کودکان و نوجوانان، نمایشگاههای تخصصی، لوازم کمک آموزشی مدارس و کانونهای پرورش فکری است.



این مرکز در میدان ولیعصر،خیابان کریم خان زند، نرسیده به حافظ،نبش خیابان گلابی، ساختمان شماره 4 شهرداری تهران واقع شده است.



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