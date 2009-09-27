731 روستای گلستان مشکل آب آشامیدنی سالم دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا خواستار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: از مجموع روستاهای استان 119 روستا تحت پوشش شوراها، هیئت امنا و دهیاران بوده که آب آنها تامین و نگهداری می شود.

وی اظهار داشت: این در حالیست که در حال حاضر 625 روستا دارای کد و 80 منطقه مسکونی فاقد کد روستایی تحت پوشش این شرکت هستند.

وی رتبه برخورداری روستاهای استان از آب سالم را 23 اعلام کرد و ادامه داد: این رتبه در قبل از فعالیت دولت نهم 28 بوده است.

خواستار بیان داشت: در حال حاضر 30 دستگاه تانکر برای آبرسانی سیار به روستاهای استان وجود دارد و برخی روستاها با تانکر آبرسانی می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان بیان داشت: در حال حاضر 57 طرح آبرسانی به روستاهای این استان در دست اجراست که با انجام این طرحها، 147 هزار خانوار روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

وی میانگین روستانشینی در کشور 31 بوده اعلام کرد و گفت: این میزان در این استان 51 درصد است.

خواستار تعداد مشترکان این شرکت را 151 هزار و 800 مشترک عنوان کرد و گفت: 94 درصد مشترکان خانگی و بقیه دیگر بخشها هستند.