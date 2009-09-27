غرب اشتباه عراق را در قبال ایران تکرار نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، میشل سلیمان در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن به آمریکا، انگلیس و فرانسه درباره ماجراجویی علیه ایران هشدار داد و اعلام کرد: کشورهای غربی نباید اشتباهی را که در عراق مرتکب شدند در مورد ایران انجام دهند.

وی با اشاره به برنامه هسته ای صلح آمیز ایران اظهار داشت که از اتهامات و ادعاهای کشورهای غربی مبنی بر اینکه برنامه هسته ای تهران نظامی است ابراز نگرانی کرد.

خاطرنشان می شود "علی اکبر صالحی" رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با انتشار بیانیه ای از ساخت کارخانه غنی سازی سوخت هسته ای دیگری خبر داد و اعلام کرد که فعالیت های این تاسیسات همانند سایر تاسیسات هسته ای ایران در چارچوب مقررات آژانس خواهد بود.