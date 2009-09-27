شبکه بزرگ جعل چک پول در آذربایجان غربی متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی جدیدی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اعلام این خبر افزود: این شبکه در حال چاپ و تکثیر چک پولهای جعلی و تزریق آن از روشهای گوناگون به بازار بود.

وی اضافه کرد: با تلاش ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، سرکرده شبکه به نام داود.ح شناسایی و نامبرده و یکی از همدستان وی به نام علی.الف را در داخل یکی از خانه های تیمی آنها در ارومیه در حال مهر زدن پولهای جعلی دستگیر شدند.

جدیدی اظهار داشت: در بازرسی از منزل این شبکه یک قبضه کلت کمری و مبلغ 51 میلیون و 500 هزار ریال طی 53 فقره چک پول جعلی، 23 فقره اسکناس یک هزار تومانی و دو قبضه شمشیر کشف شد.

رئیس دایره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در ادامه از دستگیری عاملان کلاهبرداری 800 میلیون ریالی شرکتهای بازرگانی اقتصاد پژوهان پاسارگاد در ارومیه و شرکت تسهیل تجارت تبریز توسط ماموران انتظامی استان خبر داد و گفت: عامل اصلی که حسین.الف نام داشت، در بازجوییها به کلاهبرداری از 65 نفر از جویندگان کار در ارومیه با تاسیس این شرکت اعتراف کرد.

جدیدی افزود: صاحبان این شرکت با کلاهبرداری 200 میلیون ریالی در تبریز متواری شده و در ارومیه اقدام به ایجاد شرکت در ارومیه کرده و با تعهد تحویل خودروی اقساطی و چاپ کتاب اول کلاهبرداری 600 میلیون ریالی انجام دادند.

وی خاطر نشان کرد: این پرونده جهت شناسایی شاکیان و رسیدگی مفتوح است.

جدیدی در ادامه با بیان اینکه باند کلاهبرداری از معتادان نیز در ارومیه متلاشی شد، اظهار داشت: افراد این باند به سرکردگی غلامرضا.پ ضمن مداخله در امورات درمان معتادان، با هدف کمک به معتادان برای ترک اعتباد، علاوه بر دریافت هزینه کلان، به جای داروهای ترک اعتیاد، قرص های روان گردان در اختیار آنان قرار می دادند.

وی اضافه کرد: همچنین این افراد از تعدادی از معتادان در حالت لخت عکسبرداری کرده و با این وسیله از خانواده های آنها اخاذی می کردند.

رئیس دایره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی خطار نشان کرد: در این خصوص همچنین فردین.الف و حسین.ن دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

جدیدی همچنین از وقوع 43 فقره سرقت از منزل، دو فقره سرقت از مغازه، شش فقره سرقت موتور سیکلت و هفت فقره سرقت خودرو طی هفته گذشته خبر داد و گفت: در این راستا 31 نفر سارق نیز دستگیر شده اند.

وی تصریح کرد: همچنین طی هفته گذشته 27 نفر در خصوص جرایم مالی و اقتصادی، 80 نفر قاچاقچی و 675 نفر مابقی در خصوص سایر جرایم دستگیر شده اند.

جدیدی از کشته شدن 13 نفر در تصادفات برون شهری استان طی هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت: این افراد طی 9 فقره تصادف کشته شده اند، همچنین 102 نفر نیز بر اثر 72 فقره تصادف مجروح شده اند.