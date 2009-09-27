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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۱

درنشست آفریقا و آمریکای جنوبی؛

چاوز و قذافی خواستار تشکیل یک ائتلاف جدید در قبال غرب شدند

چاوز و قذافی خواستار تشکیل یک ائتلاف جدید در قبال غرب شدند

رئیس جمهوری ونزوئلا و لیبی خواستار تشکیل یک ائتلاف جدید در مقابل نفوذ و تسلط کشورهای غربی در میان کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "هوگو چاوز" و "معمر قذافی" روز شنبه در دومین نشست سران کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی در ونزوئلا با حضور 30 رهبر از این کشورهای خواستار تشکیل یک ائتلاف جدید در مقابل نفوذ و تسلط کشورهای غربی در میان کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی شدند.

چاوز از کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی خواست تا امنیت را برای نسل های بعدی در قاره آفریقا به وجود آورند.

در این نشست به روشهای مقابله با فقر و گرسنگی در قاره آفریقا، مبارزه با رکود جهانی، انرژی و افزایش سرمایه گذاریهای مشترک میان کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی پرداخته شد.

رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین روز شنبه در آستانه این نشست وحدت آفریقا و آمریکای جنوبی را به عنوان عاملی مهم در تسریع نجات جهان دانست.

کد مطلب 953775

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