وزارت بازرگانی 32 کارخانه قند را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس با استناد به بند 11 ماده 23 آئین نامه داخلی مجلس در تذکری اظهار داشت: میرکاظمی در دو سال گذشته 32 کارخانه قند ایران را با واردات شکر تعطیل کرد.

وی افزود: این وزیر می خواهد دوباره شکر وارد کند این در حالی استکه امسال 4 کارخانه قند در کل کشور تعطیل شده و 28 کارخانه قند با 30 درصد ظرفیت کار می کنند.

قاضی پور تصریح کرد: در آذربایجان غربی 5 کارخانه و در استان خراسان 8 کارخانه وجود داردو هر کارخانه 400 تا 1000 نفر کارگر دارند این کارگران از کجا خانواده خود را تامین کنند واردات شکر دست کیست که مملکت را به این روز درآورده است.

نماینده ارومیه خاطرنشان کرد: اگر کارخانه سه سال کار نکند تبدیل به آثار تاریخی و اوراقی می شود.

قاضی پور گفت: وزیران صنایع، جهاد و بازرگانی تعهد داده اند که این مشکلات را حل کنند. استان آذربایجان غربی با مشکلات زیادی مواجه است، درآمدش از چغندر بوده و امسال که بیشترین کاشت چغندر در این استان را داشته ایم ظرفیت کارخانه ها 34درصد بوده است.

وی افزود: به دولت و وزیر بازرگانی تذکر دهید که واردات شکر را کم کند این آقازاده ها شکر وارد می کنند و مردم بیچاره می شوند.

ابوترابی فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت این تذکر را وارد دانست و گفت: ما دوره هفتم مجلس شاهد واردات بدون توجیه شکر بودیم که آسیب جدی ای را به کشاورزی و صنایع وابسته به آن وارد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که کمیسیون کشاورزی موضوع واردات شکر را پیگیری کند و کمیسیون اقتصادی نیز در این خصوص مشارکت داشته باشد تا اتخاذ تصمیم صحیحی بیانجامد که برای کشت و صنعت کشور آسیب نداشته باشند.